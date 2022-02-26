50’nci yılda hedef 1 milyar TL ciro

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Düzce, Çorlu ve Sefaköy’de bulunan üç tesislerinde aynı zamanda üretim de gerçekleştirdiklerini ifade eden DESA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Çelet, 2021’de yaşananları ve gelecek hedeflerini bir grup gazeteciye açıkladı. 18 milyon dolar olan ihracatlarını 30 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Çelet, “Yarım asrı devirdiğimiz bu sene iç piyasada yüzde 128, ihracatta ise yüzde 188’lik artış hedefliyoruz. Geçen yıl ciromuzu bir önceki yıla göre yüzde 85 arttırarak 432.4 milyon TL’ye çıkarmıştık. Bu yıl ihracatın da katkısı ile bu rakamı 1 milyar TL’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. 2020’de 67.8 milyon TL olan net finansal borcumuzu da 2021 yılı sonunda 16.7 milyon TL’ye düşürmeyi başardık. DESA olarak 2022 Ocak sonu itibariyle net finansal borcumuzu da sıfırlayarak pozitif tarafa geçtik. Çelet Holding’in grup şirketlerinin toplam cirosu da 761 milyon TL’ye çıktı. 2022 yılında grup şirketlerinde ise 1.5 milyar TL’yi aşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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10 YENİ MAĞAZA

2021 yılını DESA olarak 2019 yılı satışlarını yakalayıp geçtikleri bir yıl olarak tanımlayan Burak Çelet, “Özellikle ana gündemimiz olan yeşil mutabakata sadık kalarak yatırımlarımızı şekillendirdik ve Çorlu’daki fabrikamızda Leather Working Group tarafından en üst seviye olan altın derece almayı başardık. 2021 yılında yakaladığımız ivmeyi 2022’de de sürdürmeyi hedefliyoruz. 2022’de mağaza portföyünü verimlilik odaklı bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Şu anda 5 Desa, 5 Samsonite mağazası açmayı bütçeliyoruz. Ancak mevcut projelerimizin yanı sıra karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmeye de devam edeceğiz” diye konuştu. E-ticaretin de pandemiyle birlikte büyük ivme kazandığına dikkat çeken Çelet, “Bizim 2020 yılında e-ticaret satışlarımız toplam gelirimizin yüzde 8’ini oluştururken perakende ciromuzun yüzde 16’sına ulaştı. 2021 yılında ise e-ticaret gelirlerimizin Desa markalı perakende ciromuzun içerisindeki payı yüzde 18 oldu. 2022 yılında da bu trendin devam edeceğini öngörerek e-ticaret ciromuzu yüzde 80 oranında arttıracağımızı ve Desa markalı perakende ciromuza payının yüzde 23’e ulaşacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

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TÜRKİYE’DE SAMSONITE ÜRETİMİ

Samsonite firması ile 25 yıllık distribütörlük ilişkisini takiben son 14 yıldır Türkiye ve 5 çevre ülkeyi kapsayan bir Ortak Girişim kurduklarını kaydeden Çelet, “Bu işbirliğinde 39’uncu yılı geride bıraktık. Pandemi öncesinden beri valiz imalatına odaklı bir tesis kurulması yönünde görüşmelerimiz devam ediyor. 2022 yılı bu görüşmelerin meyvesini topladığımız yıl olabilir” ifadelerini kullandı. Çelet, İtalya’da ise Desa 1972 diye showroomları bulunduğunu ve buradan department store’lara ürün gönderimi yaptıklarını anlattı. Çelet, İtalya ve Japonya gibi olgun pazarlarda paylarını artırdıklarını belirterek, “İtalya’da üretim için çalışmalarımız sürüyor. Orada bir imalathane açma planları yapıyoruz” dedi.