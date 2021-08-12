500 TL iyileştirme yüzde 12+5 zam

KAMU işçileri için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Toplam 315 bin asgari ücretli çalışan için 500 lira iyileştirme yapılması benimsenirken, bu rakamın üzerine yılın ilk yarısı için yüzde 12, ikinci yarısı içinse yüzde 5 artı enflasyon farkı verilecek. Ayrıca işçilere bu yıl ilk kez çalıştıkları her yıl için 7 lira hizmet zammı verilecek. Toplu sözleşmeler 600 binden fazla çalışanı kapsıyor.



EN YÜKSEK SEYYANEN ZAM

Türk-İş, Hak-İş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütülen görüşmelerde sağlanan uzlaşı, çerçeve protokolle imza altına alındı. Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, detayları şöyle aktardı: “Türkiye’nin toplumsal barışına hizmet edecek bir sözleşmedir. Burada ilk yaptığımız şey çok önemli. Taşerondan geçen işçilerin çoğunluğunu oluşturduğu, asgari ücret düzeyinde çalışan bir grup vardı. Bunların sayısı 315 bin kişiydi. Bunların ücretlerine 500 lirayı geçen düzeltme yaptık. Yani 4 bin 100 lira civarında oldu. Bu belki de bugüne kadar seyyanen yapılan en yüksek zam oldu. Bu çok önemli çünkü bundan sonra yapılan pazarlık sonucunda vardığımız artış oranından da ayrıca faydalanacaklar. Birinci 6 ay için yüzde 12, ikinci altı ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı olmak üzere yüzde 21’lik ciddi bir ortalama zamma ulaştık. Bütün işçilere yansıyan oranının yüzde 27,17 olduğunu ifade etmek isterim. Bu çok ciddi bir artışıdır. Bu artışların kamuya bir maliyeti vardır ama bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı Türk ekonomisinin imkanları içerisinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sözleşmede sadece bunu gerçekleştirmedik,Türk çalışma hayatında ilk defa toplam orana, yaklaşık yüzde 3 oranında yansıyan hizmet zammı konusunda bir uzlaşmaya vardık. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum.”



YÜZDE 5 + ENFLASYON FARKI

Sözleşmeyle sosyal haklarda da iyileştirmeler yapıldığını vurgulayan Bakan Bilgin, “Taşerondan kadroya geçenlerin ikramiyelerini birinci yıl için 30 güne, ikinci yıl için 40 güne çıkarttık. Ücretlere yapılan artışlar, bütün sosyal yardımlara da yansıdı. Sosyal yardımlar 275 liradan 350 liraya yükseltildi. Bunlar Türk işçisine helal olsun. Bütün bunları dikkate aldığımız zaman kamuya maliyeti Türk ekonomisinin karşılayabileceği bir maliyettir. Sayın Cumhurbaşkanı, emeği koruyacak bir yaklaşımla bizi yetkili kıldı” dedi. İmzalanan anlaşmaya göre, 2022 yılında 6’şar aylık dönemlerde de işçilere yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

SIKINTILARI BU DÖNEM ÇÖZMELİYİZ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da, Vedat Bilgin’in bakanlığını bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, “Biz bu dönem sıkıntılarımızı çözdük, çözdük... Bu dönem çözemezsek bir asır çözemeyiz” dedi. Sözleşme görüşmelerini orman yangınları nedeniyle biraz ötelediklerini vurgulayan Atalay, “Sendikacı hem mücadele yapacak hem müzakere yapacak. Geçen sene kıdem tazminatında aynısını yaptık, esnek çalışmada aynısını yaptık” diye konuştu.

20 YILLIK ÇALIŞANA 140 TL

Sözleşmeyle, asgari ücretli bir çalışanın ücreti ek tüm ödemelerle birlikte brüt bin 238 lira arttı. Hizmet zammı uygulamasından ise, 20 yıllık bir çalışanın 140 liralık zam alacağı belirtiliyor. Buna göre 10 yıllık bir çalışan 70 lira, 15 yıllık bir çalışan da 105 lira hizmet zammı alabilecek.

MEMURLARDAN MESAJ VAR

Kamu işçileriyle imzalanan protokol sonrasında, memurlardan da “Benzer durumun yaşanmasını umuyoruz” mesajı geldi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bugün kamunun memur maaşları için teklifini açıklayacağını anımsatarak, “Kamu işçileri toplu pazarlığında imzayla sonuçlanma durumunun; Kamu Görevlileri 6.Dönem Toplu Sözleşme sonucunda da gerçekleşmesini umuyor, Kamu İşvereninden uzlaşma ve imza temelli yaklaşımını sürdürme iradesini yarın sunacağı teklifle ortaya koymasını bekliyoruz” dedi.

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