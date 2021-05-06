500 milyon liralık halka arz

Fiyat aralığına göre halka arz boyutu ek satış hariç 413 milyon TL ile 443 milyon TL ve ek satış dâhil 474 milyon TL ile 509 milyon TL’ye denk geliyor. Halka arz edilecek toplam hisse oranı yüzde 26.09 olduğu, ek satış hakkının kullanılması durumunda halka arz boyutunun yüzde 30’a yükselebileceği öngörülüyor.

Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, “Halka arz kapsamında ek satışlarla birlikte Kalekim’in, yüzde 30’una denk gelen toplam 34.5 milyon TL nominal bedelli payların halka arzını planlıyoruz. Elde edeceğimiz gelirin yüzde 60-70’lik kısmı ile de yurtiçinde ve yüzde 30-40’lık kısmı ile de yurtdışında Kalekim’in büyümesine katkı sağlayacak yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları için kullanmayı hedefliyoruz” dedi.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise, “Kalekim’i 2021’de yatırımcılar için en dikkat çekici halka arzlarından biri olarak belirtmemizin sebebi, sağlam bir sermaye ve finansal yapıya sahip sektör lideri bir şirket olmasıdır. Kalekim’in Borsa İstanbul’a kazandırılması ülkemiz için önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

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