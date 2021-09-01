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GeriEkonomi 500 milyon euro ceza kesilmişti... İtiraz edeceklerini duyurdu
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Ekonomi
Haber Giriş: 01.09.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

500 milyon euro ceza kesilmişti... İtiraz edeceklerini duyurdu

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500 milyon euro ceza kesilmişti... İtiraz edeceklerini duyurdu

Google, Fransa'nın medya kuruluşlarının içeriğini ücretsiz kullanması nedeniyle şirkete 500 milyon euro para cezası verme kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Fransa Rekabet Kurumu'nun Avrupa Birliği'nin telif hakları kurallarını ihlal ederek medya kuruluşlarının içeriğini kullandığı gerekçesiyle 500 milyon euroluk ceza kestiği ABD merkezli, teknoloji şirketi Google'dan temyize gitme açıklaması geldi.

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Google Fransa'nın başındaki Sebastien Missoffe, temyize gitme kararını "Bazı yasal unsurlarla hemfikir değiliz ve yeni yasaya uyarak anlaşmaya varmak için gösterdiğimiz çabaya kıyasla cezayı orantısız buluyoruz" diye gerekçelendirdi.

Fransadan Googlea dev ceza
Fransa'dan Google'a dev ceza

500 milyon euro ceza kesilmişti... İtiraz edeceklerini duyurdu

Fransız Rekabet Kurumu tarafından Temmuz ayında verilen para cezası, kararlarından birine uyulmaması nedeniyle kurumun tarihindeki en büyük para cezasıydı.

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