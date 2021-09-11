500 milyon dolarlık tahvil ihracı

Dünya genelinde yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracının kupon oranı, başlangıç seviyesinin 62.5 baz puan altında, yüzde 5.5 oranında gerçekleşti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Söz konusu işleme Orta Doğu’dan Asya’ya, İngiltere’den Amerika’ya dünyanın her bölgesinden 180’e yakın kurumsal yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 4 katını aşkın talep geldi. Gelen güçlü talep sayesinde 500 milyon dolar tutarındaki tahvilin kupon oranı, başlangıç seviyesinin 62.5 baz puan altında yüzde 5.5 oranında gerçekleşirken; nihai getiri oranı yüzde 5.625 oldu.

SOSYAL TEMALI KREDİLER

Aralık 2020’de gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Eurobond ihracıyla Kıta Avrupası merkezli olup sadece Sürdürülebilir Eurobond’lara yatırım yapan fonlara ilk kez ulaşmıştık. Bu fonlar, ikinci ihracımıza da güçlü talep gösterdi. 500 milyon dolarlık Sürdürülebilir Eurobond işlemimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, Bankamızın sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerinin ve kurmuş olduğumuz sürdürülebilir finansman programının başarısını bir kez daha teyit etti” diye konuştu. Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ihracımız ile elde edilen kaynakla stratejik öncelikli konularımızın başında gelen sürdürülebilir bankacılık faaliyetleri altında çevre dostu ve sosyal temalı kredileri finanse edeceğiz. Böylece kaynak yapısı içinde en fazla sürdürülebilir temalı fonlama yapısına sahip banka olarak, bilançomuzun aktif tarafında da sürdürülebilir temalı ürünlerin ağırlığını artırmayı hedefliyoruz.” Üstünsalih, bu yılın mart ayında 1 milyar 750 milyon dolar tutarında Türkiye bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemini gerçekleştirdiklerini hatırlarak, yurt dışından yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceklerini ekledi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın