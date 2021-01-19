500 milyon dolarlık ihraca 6 kattan fazla talep

10 yıl vadeli ve beşinci yılda geri çağırma opsiyonlu ihraca, ihraç tutarının 6 katından fazla talep gelirken, faiz oranı yüzde 7.875 olarak gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından, 230’dan fazla yatırımcının katıldığı sermaye benzeri tahvil ihracı işlemi, Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin bir göstergesi olarak nitelendirildi.

3.2 MİLYARLIK İLGİ

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracına 3.2 milyar dolarlık talep geldiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Son bir yıldan bu yana Türkiye’den ihraç edilen ilk sermaye işlemine büyük başarıyla imza atmanın gururunu yaşıyoruz Küresel çapta daha önce hiç yaşamadığımız kadar zor bir dönemde sağladığımız bu kaynakla, ülkemiz ekonomisine ve Yapı Kredi’ye uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha tescillemiş olduk. Bu başarılı işlemin, sektörde dikkate değer bir referans olacağına inanıyoruz. Türkiye’nin en büyük üçüncü özel bankası olarak, ülkemiz ekonomisine ve milletimize sınırsız hizmet sunmak için her alanda var gücümüzle çalışıyoruz.’’