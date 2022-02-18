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500 bin inşaat işçisi arıyorlar! Yıllık geliri 24 bin euro

#Gayrimenkul Sektörü#Eleman İlanı#İnşaat
500 bin inşaat işçisi arıyorlar Yıllık geliri 24 bin euro

Avrupa Birliği'nin (AB) Covid-19 sonrası ekonomik canlanmayı desteklemek için oluşturduğu fondan ilk faydalanan ülkelerden olan İspanya, 'mega projeler' olarak nitelendirilen yatırımlarını hayata geçirmek için eleman sıkıntısı çekmeye başladı. İspanya, 500 bin inşaat işçisi ararken çalışanların yıllık ücreti 24 bin euroyu buluyor.

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2008 yılında İspanyol gayrimenkul sektörü çöktüğünde yaklaşık 1,8 milyon kişi işsiz kalmış ve ülke yarım kalmış inşaat şantiyesi ve vinç yığını haline gelmişti. Şimdi ise bu ülke o inşaat işçilerine tekrar ihtiyaç duyuyor. Şirketler ve sendikaların bildirimlerine göre acil olarak en az yarım milyon inşaat işçisi aranıyor.

Şirketler özellikle Afrika ile Güney Amerika'dan gelen göçmen işçilere yöneliyor. Öte yandan İspanya'nın en büyük inşaat birliği tarafından yapılan bir ankete göre şirketlerin yüzde 70'i 2021 yılında eleman yetersizliği yüzünden gelen iş tekliflerini geri çevirmek zorunda kalmış. Bu durum AB'den konutların yenilenmesi için alınan fonla bahar ayında yapılacak toplamda 5 milyar euroluk ihaleden önceydi.

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Euronews'un haberine göre İtalya'dan sonra 140 milyar euro ile AB'de en yüksek fonu alacak olan İspanya, bu paranın yarısı karşılıksız destek diğer yarısını da kredi olarak kullanacak. Hükümet bu fonun da desteğiyle bu yıl yüzde 7'lik bir ekonomik büyüme bekliyor. Fakat bürokrasi, tedarik sıkıntısı ve eleman açığı gibi nedenlerden yatırımlar gecikiyor.

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500 bin inşaat işçisi arıyorlar Yıllık geliri 24 bin euro

 

KRİZ KORKUSU

2008 krizinden önce İspanya'da yaklaşık 3 milyon kişi gayrimenkul sektöründe çalışıyordu. Kriz sonrası bunun önemli bir kısmı turizm sektörüne kaydı ve şimdi tekrar inşaata dönme konusunda isteksiz. Bu nedenle şirketler, sendikalar ve devlet hep bir koldan inşaat sektöründe çalışmak isteyenler için ücretsiz kurslar organize ediyor. 2021 yılında 90 bin kişi bu kurslara katılırken bu yılki hedef 200 bin kişi. Madrid'deki bir kursa kayıt olanların çoğunluğunu AB dışı ülkelerden gelen göçmenler oluşturuyor.

Bir eğitim merkezinin direktörü Fransisco Dieguez bir inşaat işçisinin yıllık gelirinin 24 bin euro olduğunu ve bunun bazı mimarların aldığından bile fazla olduğunu vurguluyor. Ülkede el emeğiyle yapılan diğer işlerdeki ortalama yıllık gelir ise 18 bin 500 euro civarında.

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Diyediyu'nun eğitmenliğini yapan Jose Adel Sosua yeni öğrenci çekmenin çok zor olduğunu çünkü hala herkesin aklına 2008'deki çöküş geldiğini aktarıyor. 15 öğrencisinden sadece biri İspanyol olan Sosua İspanyolların tekrar inşaat sektörüne dönmekten korktuğunu vurguluyor. Sektörde vinç operatörü, marangoz, kaynakçı ve şantiye şefi gibi kalifiye pozisyonlarda ise açık çok daha büyük.

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#Gayrimenkul Sektörü#Eleman İlanı#İnşaat

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