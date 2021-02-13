50 yaş üstü aşıklar hediyeye koştu

E-tİcaret yoluyla Sevgililer Günü alışverişi yapan 50 yaş üstü tüketicilerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 60 oranında artarken, 18-24 yaş grubunda da yüzde 40’lık artış yaşandı. Çiçek siparişi verenler arasında ise yüzde 65’lik oranla 50 yaş üstü, en büyük grubu oluşturuyor.

YÜZDE 70’İ KARŞI ADRESE

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Sevgililer Günü öncesinde e-ticaret alışverişinde büyük bir hareketlilik yaşandığına dikkat çekerek, ilginç veriler de paylaştı. Sevgililer Günü için bu yıl bir ilk yaşandığını ifade eden Hakan Çevikoğlu, “Bu yıl Sevgililer Günü pazar gününe denk geliyor. Restoranların kapalı olmasının yanı sıra bir de sokağa çıkma yasağı var. Dolayısıyla pazar günü bir araya gelemeyecek olan çiftler hediyesini ya birkaç gün öncesinden verecek ya da cumartesi ve pazar günlerinde kargo yoluyla ulaştıracak. Söz konusu durum nedeniyle binlerce tüketici e-ticaret üzerinden hediye alma yoluna gidiyor. Zaten verilen siparişlerin yüzde 70’inin teslim adresinin karşı taraf olması da bunun bir göstergesi. Yani bu Sevgililer Günü’nde kargocular çiftler arasında hediye köprüsü kuracak” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 55’LİK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Alışveriş miktarlarını geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda ciddi artışlar gördüklerini ifade eden Çevikoğlu, “Geçtiğimiz yıl 8-14 Şubat günleri arasındaki kartlı ödeme tutarı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 28 artarak 3.3 milyar TL’ye ulaşmıştı. Bu yıl yaklaşık yüzde 55’lik artış bekliyoruz. Şimdiye kadar elde ettiğimiz veriler de bu hedefe rahatlıkla ulaşılacağını gösteriyor. Özellikle 50 yaş üstü vatandaşların yoğun ilgisini görüyoruz. Geçtiğimiz yıla kıyasla şimdiden yüzde 60’a varan artış yaşanırken, 18-24 yaş grubunda da yüzde 40’lık artış görülüyor. Ürün bazında ise en fazla artışın yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kuyumculuk sektöründe olduğunu görüyoruz. Bu sektörü, elektronik eşya, kozmetik ve sağlık ürünleri takip ediyor” diye konuştu.

50 YAŞ ÜSTÜNDE ÇİÇEK ALIŞVERİŞİ

Çiçek siparişlerinin de şimdiden yoğunlaştığını ifade eden Hakan Çevikoğlu, “Geçtiğimiz yıllardaki kurs, tatil, SPA rezervasyonu gibi hediyeler bu yıl yasaklar nedeniyle satın alınamıyor. Bunun yerini elektronik eşya, kuyum ürünleri ile çiçek almış durumda. Çiçek siparişi verenler arasında ise yüzde 65’lik oranla 50 yaş üstü, en büyük grubu oluşturuyor” dedi.