50 ülkeden yönetici işbirliği için geliyor

Haberin Devamı

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen Boğaziçi Zirvesi’nin 15’incisi kasım ayında yapılacak. Bu yılki zirvenin ana teması ‘Geleceğe Köprüler Kurmak’ başlığını taşıyor. Zirve öncesi Hürriyet’e bilgiler veren UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, kasım ayında önceki 14 yılın deneyimiyle çok daha katma değeri yüksek bir buluşma gerçekleşeceğini belirtti. Zirvede Ortadoğu ve Asya başta olmak üzere tüm dünyanın geleceğine yön verecek yeni sistemlerin tartışılacağını vurgulayan Özgencil, “Örneğin Hindistan’dan gelecek dev bir eğitim kurumu son teknoloji ile dünyada kullanılacak yeni eğitim sistemini açıklayacak. Zirvenin finans, teknoloji, dijitalleşme, enerji, savunma sanayi, tarım, gıda güvenliği, turizm ve kültür-sanat gibi birçok alanda söz sahibi kuruluşun yöneticilerini bir araya getireceğini söyleyebilirim” diye konuştu.

Haberin Devamı

YENİ YATIRIMLARIN TOHUMLARI ATILACAK

Özgencil’in verdiği bilgilere göre Boğaziçi Zirvesi’nin iş dünyası açısından asıl önemli taraflarından biri yeni işbirlikleri için yapılan B2B görüşme fırsatı yaratması. “Düzenlenecek panellerde Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya gibi birçok ülkeden üst düzey isimler konuşmacı olarak yer alacak. 70 ülkeden 300 üst düzey isme davetiye gitti. Birçoğundan yanıt alındı. Bu panellerde teknolojideki son trendlerden yapay zekâ ile yaşamın nasıl evrileceğine birçok konuda gelişmeler masaya yatırılacak” diyen Özgencil, bilgi edinmenin yanı sıra yeni yatırımların da tohumlarının atılacağını vurguladı.

2.7 MİLYAR DOLARLIK KATMA DEĞER

Özgencil, UİP çatısı altında yapılan B2B görüşmelerine üst düzey iş insanlarının katılacağının altını çizerken, şu bilgileri verdi: “Bu yıl zirve öncesi ve zirvede açıklanacak işbirlikleri, yatırımlar olacak. Bunların Türkiye ekonomisine büyük katkı sunacağını söyleyebilirim.

Yaptığım işten çok mutluyum, çok gururluyum 14 yılı geride bıraktık. Geçmiş 14 yılda prensler, prensesler, cumhurbaşkanları geldi, başbakanlar geldi. Bu yıl da 50 ülkeden dönüş aldık. Bunların işte bazıları bakan, bazıları iş insanı düzeyinde. Netleşmesi eylül ve ekim aylarını bulur. Benim tahminim 60’a yakın ülke katılacak. Her yıl yaklaşık 3 bin kişi katılıyor. B2B görüşmeler çok etkili oluyor. Hesapladık; 14 yılda yapılan B2B toplantılarında 2.7 milyar dolarlık anlaşmaya imza atıldı. Geçen sene çok başarılıydı 300 milyon dolara yakın tutardı işbirliği projesi için öngörüşme yapıldı. Bunun ne kadarı sonuçlandı bilemiyoruz. Ben bu yıl geçen yılı en az ikiye katlayacağımızı düşünüyorum.”