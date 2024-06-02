50 milyon GB internet kullandırdı

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Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Gençler, marka ortaklıklarımız ile sunduğumuz fırsatlar arasından en çok kahve, giyim ve etkinlik tercihlerine yöneldi. Selfy’de gençlerin en çok kullandığı dijital medya uygulamaları yönüne sunduğumuz sınırsız internet fırsatında 2023 yılında toplam 50 milyon GB mobil internet kullanımı gerçekleştirildi. Bu tercihler gençlerin ilgi ve eğilimlerini anlamamız açısından da bize faydalı bir rehber oluyor. Gençlerin eğilimleri dönemsel olarak değişkenlik gösterebiliyor” dedi.