50 milyar liralık EYT kredisinde geri sayım

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EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar’la (EYT) ilgili başvurular devam ederken, kıdem tazminatı ödemeleri için Hazine tarafından sağlanacak kredi desteğinin bu hafta başlaması bekleniyor. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinde, EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmi 25 milyar liradan 50 milyar

liraya çıkarıldı. Krediden yararlanmak isteyen işverenin bankaya başvurması gerekecek. Ayrıca kredinin çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullanılmasına yönelik şartlar da getirilecek.

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68 MİLYAR LİRALIK KREDİ HACMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 11 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen “Hazine Destekli Kefalet Sistemi Yeni Destek Paketleri Lansman

Programı” kapsamında; çalışanlarına emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı ödeyecek KOBİ ve KOBİ Dışı firmaların kıdem tazminatından kaynaklanan

finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 25 milyar liralık kefalet limiti açıklanmıştı. Bu kefalet limitiyle yaklaşık 34 milyar liralık kredi hacmi oluşacaktı.

Yeni çalışmada ise sektör ihtiyaçları gözetilerek EYT çerçevesinde çalışanlarına emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı ödeyecek KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmelere kıdem tazminatından kaynaklanan finansman ihtiyacının karşılanması için ayrılan limit 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı. KGF bankadan alınan kredinin bir kısmına kefalet sağlıyor. Sağlanan bu kefaletle kredi miktarı 50 milyar lira ile sınırlı kalmıyor. Bu nedenle de limitin 50 milyar liraya çıkarılmasıyla bankaların vereceği kredi hacmi 68 milyar lirayı bulacak.

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6 AYI ÖDEMESİZ 36 AY VADE

kredi paketi belli olduktan sonra işverenlerin EYT’li çalışanlarının listesiyle bankaya başvurması gerekecek. EYT kapsamında yapılan başvurular bankaya iletilecek. Banka da Hazine kefaleti ile birlikte kaç çalışan EYT’liyse buna göre kredi verecek. Kredi 6 ayı ödemesiz dönem olmak üzere 36 ay vadeli planlanacak. Faizin ise hem özel hem de kamu bankasında aynı olabileceği belirtiliyor.

ÖDENMESİ İÇİN ŞARTLAR GETİRİLECEK

Kredinin doğrudan çalışanların hesabına mı yatırılacağı yoksa işverene mi verileceği konusunda ise çalışmaların sürdüğü

ifade edildi. Krediyi alan işverenlerden paranın çalışana kıdem tazminatı olarak ödenmesi şartı aranacak. Ancak bunun yönteminin nasıl olacağı konusunda tartışmaların sürdüğü belirtildi. Kredinin direkt çalışan hesabına aktarılabileceği, işverene verilmesi halinde ise çalışanın hesabına yatırıldığına ilişkin belge istenebileceği kaydedildi.