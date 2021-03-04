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Ekonomi
Haber Giriş: 04.03.2021 - 16:22 | Son Güncelleme:

50 kişilik özel ekip kolları sıvadı! Türkiye'den F16 hamlesi

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Savunma Sanayii Başkanlığı F-16 savaş uçaklarının ömrünü uzatacak yeni projeye başladı. Proje için gerçekleştirilen çalışmaları CNN TÜRK’ten Ahmet Türkeş yerinde izledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasının ardından, Hava Kuvvetleri'nin gücünü korumak için önemli bir modernizasyon projesi başlattı. Proje kapsamında F-16 savaş uçaklarının ömrü 20 yıl uzatılacak. CNN TÜRK’ten Ahmet Türkeş hummalı çalışmaları yerinde izledi.

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Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasının ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı B planı devreye soktu ve 50 kişilik özel bir ekip hummalı bir çalışmaya girerek Savaşan Şahinler’in ömrünü 20 yıl uzatacak o modernizasyon için kolları sıvadı.

50 kişilik özel ekip kolları sıvadı Türkiyeden F16 hamlesi

Proje kapsamında 2023 yılına kadar 35 adet F16 uçağının modernizasyon çalışmasının tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar sonunda F-16’lara 4.000 saatlik ek ömür sağlanmış olacak ve Çelik Kanatlar’ın 2041’e kadar havada kalması sağlanacak. F-16’lar daha sonrasında nöbeti Milli Muharip Uçak’a devredecek.

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