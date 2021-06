50 günde 2.1 milyon lira ceza kesti! Gözler Fahri Trafik Müfettişleri'ne çevrildi

Kamuoyunda zaman zaman tartışma konusu olan Fahri Trafik Müfettişleri (FTM) ile ilgili son haber Trabzon’dan geldi.



Akçaabat ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nda emniyet şeridi ihlali gerekçesiyle çok sayıda sürücüye usulsüz ceza yazdığı tespit edilen gönüllü FTM B.T.’nin görevine, şikayetlerin ardından başlatılan inceleme sonucu son verildi.

50 GÜNDE 2 MİLYON 186 BİN LİRA CEZA!



Bir yıldır FTM olarak görev yapan B.T.’nin 50 günde bin 633 araç sürücüsüne 2 milyon 186 bin 587 lira ceza yazdığı belirtildi.

Usulsüz ceza yazdığı tespit edildiği gerekçesiyle görevine son verilen B.T.’nin, mayıs ayında bin 10, haziran ayını ilk 20 gününde ise 623 sürücüye, kişi başı 1339 TL ceza yazdığı tespit edildi.



Zaman zaman tartışma konusu olan 'fahri trafik müfettişliğini' Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Avukat Sami Güleçyüz'le konuştuk.

Fahri müfettişlik uygulamasının 1997'den beri uygulandığını hatırlatan Güleçyüz "Biz de sürekli suistimallere karşı üyelerimizi uyarıyoruz" dedi.

Zaman zaman Trabzon'daki olaya benzer gelişmelerin yaşandığını kabul eden Başkan Güleçyüz, 'kötü' örneklerle sistemin baltalanmaması istedi.





"FTM OLMAK MİLLETVEKİLİ, BAKAN OLMAKTAN DAHA ZOR"



"FTM olmak için aranan şartlar milletvekili veya bakan olmak için aranan şartlardan daha ağırdır" diyen Güleçyüz şunları kaydetti;



*İşin denetimi için dernek olarak bu konuda üyelerimizi sürekli uyarıyoruz. Aslında, FTM olmak için aranan şartlar milletvekili veya bakan olmak için aranan şartlardan daha ağırdır.



"SOSYAL İLİŞKİLERİ BİLE İNCELENİYOR"

*Bu bakımdan, kişinin sadece üniversite mezunu olması ve 40 yaş olgunluğuna eşirmiş olmasıyla yetinilmiyor, aynı zamanda en az 10 yıllık sürücü belgesi sahibi olması ve son 5 yıl içinde herhangi bir asli kusurlu trafik kazasına da karışmamış olması gerekiyor. Bu da yetmiyor, ayrıca FTM olmak için başvuran kişiyle ilgili olarak sosyal ilişkileri ve psikolojik sorunları olup olmadığı dahi araştırma konusu oluyor.



*Zaten, görüleceği üzere, şu anda Türkiye genelinde görev yapan 33.000 üzerindeki FTM lerin bir çoğu kendi işinde son derece başarılı olmuş, toplumda sevilen sayılan ve tanınmış işadamı, akademisyen, hukukçu, emniyetçi, mülki idareciler gibi meslekler arasından seçilmektedir. Ama maalesef, bu kadar sıkı şartlar altında verilen bu görevde dahi zaman zaman bu kurallara uymayan kişiler az da olsa çıkabiliyor.



*Dernek olarak her zaman için görevini kötüye kullanan müfettişlere el çektirilmesini ve onun yerine sırada görev bekleyen kişilerin görevlendirilmesini savunuyoruz.



“FTM’LERİN KURALLARI SÜRÜCÜLERDEN DAHA FAZLA”



FTM'lerin uyması gereken kuralların, sürücülerden çok daha fazla olduğunu belirten Başkan Güleryüz "Çünkü, topluma örnek olması gereken ve bu iş için soyunmuş kişilerin her şeyden önce en az ceza yazdıkları kişilerden çok daha fazla kurallara uymaları beklenir. Zaten bir FTM seyir halindeyken trafik zabıtası tarafından yapılan kontrollerde ehliyetini verdiği zaman o kişinin aynı zamanda bir FTM olduğu ilgili polis veya jandarmalar tarafından görülecektir. Aksine bir durumun söz konusu olması halinde bu durum, kural ihlali yapan FTM'nin mahçubiyetine yol açacaktır." diye konuştu.





"HER ZAMAN YANLIŞ ANLAŞILIYORUZ"



Fahri trafik müfettişlerinin kamuoyunda hep yanlış anlaşıldığını ve tartışma konusu olduğunu belirten Güleçyüz "Vatandaşlarımız müfettişleri, 'sanki tüm amacı ceza yazmak olan sadist kişiler gibi algılayıp' yanlış tanıyorlar. Oysa ki, bizlerin amacı ceza yazmak değil, caydırıcı olmaktır. Sürücülerin her an için, kaldırımda bekleyen bir yayanın, arkadan gelen bir diğer sürücünün veya otobüsün içindeki bir yolcunun Fahri Trafik Müfettişi olabileceğini düşünerek hata yapmamasını sağlamaktır asıl amacımız" görüşünü savundu.



"VATANDAŞ POLİSE DAHA ANLAYIŞLI... ASLINDA CUMHURİYET REJİMİ GİBİYİZ"



Sürücülerin resmi trafik polislerine, fahri müfettişlerden daha anlayışlı davrandığını belirten Güleçyüz "Halkımız sivil müfettişlerin cezalarını ise nedense hazmedemiyor. Nasıl ki Cumhuriyet, cumhurun yani halkın kendi kendini yönetme rejimi ise Fahri Trafik Müfettişliği uygulaması da halkın kendi kendini denetleme müessesesidir. Kendini yöneten halk, kendini niye denetlemesin" diye konuştu.

TRAFİK KURALLARI İÇİN YENİ ÖNERİLER

Başkan Güleçyüz, dernek olarak uzun yıllar üzerinde çalıştıkları 'yeni trafik kuralları' önerilerini ise şu şekiyde sıraladı:

-Tahsil edilecek trafik cezaları belli bir oranı, trafik güvenliği eğitimine ayrılsın.

-Trafik ihlallerini alışkanlık haline getiren bazı sürücülerin zorunlu eğitime tabi tutulsun.

-Emniyet Şeridi ihlaline yönelik cezaya ek olarak, toplu taşıma için ayrılmış olan tercihli yola girme cezası da eklensin.

-Park cezasının kapsamı genişletilmeli.

-Işıklı kavşaklarda ışık ihlali yapan yayalara da ceza uygulanmalı.

- Ambulans ve İtfaiye araçlarına trafikte ısrarla yol vermeyen sürücülere normal cezanın ötesinde daha ağır para cezasının uygulanmalı.

– Büyük şehirlerde ve özellikle İstanbul’daki çekici terörüne son verilmeli. Bunun yerine daha ağır para cezası uygulanması getirilmeli.

- Olur olmaz yerlerde beliren 30 km hız sınırı tabelaları uygulamasına son verilmeli. Sürücülere tuzak kurulmamalı. Bunun yerine aşırı hızlı gidenlere ağır ceza verilmeli.

NASIL FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ OLUNUR?

Mevcut mevzuata göre fahri trafik müfettişi olmak için şu özelliklerin taşınması gerekiyor:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-En az kırk yaşında olmak

-En az yüksekokul mezunu olmak

-En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

-Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak

-Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

-Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak

-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.



BAŞVURULAR VALİLİKLERE YAPILIYOR



Fahri Trafik Müfettişliği için gerekli şartları taşıyanlar istenen evraklarla birlikte bulunduğu ilin valiliğine Fahri Trafik Müfettişliği için başvuruda bulunabiliyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın