50 bin TL’ye virüsten uzak villa tatili

Koronavirüs öncesinde daha çok muhafazakâr tatilcilere hizmet veren villalar ise kapalı havuzlu, jakuzili, deniz manzaralı, orman manzaralı şeklinde kategorilendiriliyor. Villalar genelde haftalık ya da aylık kiralanıyor. Aynı villayı birbirini tanıyan 2-3 aile tercih edebiliyor. Villaların haftalık fiyatları ise 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor.

% 70 DOLULUK

Kalkan bölgesinde 550 villaya kiralama hizmeti veren şirket yöneticisi Hüseyin Gencer, tatil anlayışının koronavirüs nedeniyle değiştiğini söyledi. Geçen yıla göre rezervasyonlarda ciddi hareketlilik yaşadıklarını ifade eden Gencer, “Geçen yıla göre bu yıl rezervasyon doluluk oranlarımız yüzde 70’e ulaştı. Sadece yurtdışı pazarıyla ilgili endişemiz var. Bölgeye gelen İngiliz ve Rus turistlerin mutasyon ve koronavirüs durumlarını yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

Gelen tatilcilerin geceleme sürelerinin de uzadığını aktaran Gencer, villaların lükslük derecesine göre gecelik fiyatlarının değiştiğini söyledi. Villalarda her türlü konforun düşünüldüğünü de söyleyen Gencer, “Arayanlar temizliği ve ilaçlama hizmetini soruyor. Bahçede vakit geçirecekleri için bahçeyi ve bahçe bakımını soruyor. Gelen her misafirimizin HES kodları ve kimlik kontrolleri yapılıyor” diye konuştu.

TALEP ARTTI

Kaş Belediye Başkanı AK Partili Mutlu Ulutaş, ilçenin bu denli tercih edilmesinden memnun olduğunu söyledi. Turizmin ekonomiye katkısından söz eden Başkan Ulutaş, “İnsanlar kitlesel turizmden kaçmaya başladı. Villa konsepti burada yerleşti. Pandemiyle birlikte talep arttı. Sadece yaz dönemi için değil. Kışın dahi yüzde 50 doluluk var. Gittikçe de artıyor. Yazın yüzde 100 dolu olacağını tahmin ediyorum. Pandemi bitince de bu konseptin devam etmesini dilerim” dedi.

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