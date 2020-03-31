50 bin TL’ye kadar kredi kartıyla vergi ödenebilecek

50 bin liraya kadar borçlar kredi kartıyla ödenebilecek. Vergi türleri; gelir vergisi, zirai kazanç gelir vergisi, gelir vergisi stopajı, kurumlar vergisi, kurumlar vergisi stopajı, basit usulde ticari kazanç, gerçek usulde katma değer vergisi, hasılat esaslı katma değer vergisi, gelir geçici vergi, kurum geçici vergi, diğer ücretler ve katma değer vergisi tevkifatı olarak belirlendi. Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası’na ait banka kartları ile vergi dairelerince tahsil edilen vergi, harç ve idari para cezası gibi ödemelerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılması olanaklı hale getirildi. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından ‘mücbir sebep’ hükümlerinden yararlanılıp yararlanılmadığına ilişkin sorgulama da interaktif daireden yapılabilecek. Bilgiye İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yapılarak ‘Bilgilerim’ başlığından erişilebilecek.