50 bin sosyal konutun sahibi belli oldu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuralarının 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illerinde çekildiği ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde kura çekimlerinin birinci ve ikinci etabı 23 ilde tamamlandı. Kuralarda toplamda 630 bin 805 başvurudan 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

İŞTE YENİ TAKVİM

1 Aralık 2022 tarihi itibariyle Bolu ve Karaman’dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık 2022’ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek 13 bin 807 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

Haberin Devamı

* 1 Aralık: Bolu 902 konut, Karaman 751 konut

* 2-3 Aralık: Düzce 1100 konut

* 2-7 Aralık: Konya 7 bin 655 konut

* 4-5 Aralık: Zonguldak 1650 konut

* 6 Aralık: Bartın 850 konut

* 7 Aralık: Karabük 899 konut

Gözden Kaçmasın Grip geldi sınıflar boş kaldı... Virüs güçlenerek döndü Haberi görüntüle

MART AYINDATAMAMLANACAK

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kurasının Mart 2023’e kadar çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Evler ise 2 yılda etaplar halinde teslim edilecek. Projede brüt 75 ve 85 metrekarelik 2+1’lerin fiyatı illere göre değişmekle birlikte 608 bin lira ile 770 bin lira arasında değişiyor. Brüt 105 metrelik 3+1’lerin fiyatı ise 850 bin lira ile 950 bin lira arasında olacak. 240 ay vadenin sunulduğu projede 2+1’lerin taksitleri aylık 2 bin 280 liradan, 3+1’lerin taksitleri aylık 3 bin 187 liradan başlıyor. Kura sonucu hak sahibi olanlar yüzde 10 peşinat ödeyecek. Ödemeler kuradan sonra değil, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren başlayacak. Taksitler, her yılın ocak ve temmuz aylarında memur maaş artışı oranına göre yeniden belirlenecek. Bu oranın yüksek olduğu dönemlerde TOKİ, daha düşük bir oran belirleyecek.