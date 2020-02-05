5 yıllık çalışmayla 3 bin 500 Euro’luk mantar ürettiler



Orman Genel Müdürlüğü’nün, 2014 yılı mayıs ayında ABD Oregon Üniversitesi’nden Prof. Dr. James Trappe, ABD Federal Orman Servisi’nden Prof. Dr. Michael Castellano’yu trüf mantarları üzerine teknik çalışma yapmak üzere Türkiye’ye davet etti. Akademisyenler Türkiye’ye geldi. Akademisyenlere, Türkiye’de trüf mantarları üzerine çalışmalar yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aziz Türkoğlu da eşlik etti. Yapılan teknik gezi neticesinde Türkiye’nin trüf mantarı potansiyeli taşıdığı belirlendi. Ayrıca ticari değeri ve gıda değeri yüksek çok sayıda yeni trüf türü de tespit edildi. Bu çalışmalar sonrasında ‘Trüf Ormanı Eylem Planı’ hazırlanarak çalışmalara başlandı. Bu ormanlara köklerinde trüf bakterileri olan fidanlar dikildi. 5 yılın sonunda da bu bakterilerden elde edilen toplam 40 ton trüf mantarı toplandı.