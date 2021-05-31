5 yılda 241 bin kilo asbest bertaraf edildi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın asbestli gemilerin sökümü ile ilgili yazılı sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, son 5 yılda 714 gemi sökümü yapıldığını dile getirdi. Bakan Kurum’un verdiği yanıt özetle şöyle : “2020’de 118 gemi söküldü, 10 bin 568,388 ton tehlikeli atık bertaraf edildi. 2019’da 128 gemi söküldü, 18 bin 553,794 ton tehlikeli atık bertaraf edildi. 2018’de 158 gemi söküldü, 16 bin 427,765 ton tehlikeli atık bertaraf edildi. 2017’de 189 gemi söküldü, 16 bin 552, 209 ton tehlikeli atık bertaraf edildi. 2016’da 121 gemi söküldü, 12 bin 123,982 ton tehlikeli atık bertaraf edildi.

TEHLİKELİ ATIK BİLDİRİMİ

Asbest ihtiva eden atıklar gerekli önlemler alınarak, atık taşıma lisansı bulunan araçlarla, Çevre lisanslı düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilmektedir. Sökülmek üzere gemi söküm bölgesine gelen gemilerde tespit edilen asbestler, uzman ekip tarafından söküldükten sonra Bakanlığımızca lisanslandırılmış bertaraf tesislerine Motat sistemi üzerinden giriş yapılarak gönderilmekte olup, her sene başında bir önceki yıla ait tehlikeli atık bildirimleri içerisinde bildirimleri yapılmaktadır. 2020’de 130 bin 950 kg, 2019’da 69 bin 300 kg, 2018’de 13 bin 960 kg, 2017’de 25 bin 610 kg, 2016’da 2 bin 150 kg asbest Bakanlığımızca lisanslı tesislerde bertaraf edilmiştir.”

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