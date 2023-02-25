5 yıl satılamayacak: Yeni konut finansmanı yürürlüğe girdi

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Orta gelirliler için devreye giren yeni konut finansmanının detayları netleşti. Daha önce yasası çıkan yeni konut finansmanı programının uygulanmasına yönelik karar da Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Yeni konut finansmanı programına göre yüzde 0.69 oranında faizle 15 yıl vadeli konut alınabilecek. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.

1 YILDA 270 GÜN PRİM ŞARTI

Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre İstanbul 1’inci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2’nci bölge, bunların dışındaki iller de 3’üncü bölge olarak belirlendi. Program kapsamındaki katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından 18 yaş ve üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler yararlanabilecek. Kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuklarının konut tapusu sahipliği bulunanlar, bu karar kapsamındaki katkılardan veya esnek ödeme uygulamasından faydalanamayacak. Konut dışında arsa, dükkân gibi herhangi bir gayrimenkul sahipliği olanlar uygulamadan yararlanabilecek. Program katkılarından ve esnek ödeme planından yararlanmak için başvuranların, konut finansman başvuru tarihinden itibaren (bu tarih dahil) son bir yıl içinde yurt içinde en az 270 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olmaları gerekecek. Genel sağlık sigortası prim ödemeleri bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

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2 MİLYON LİRAYA KADAR FAİZ YÜZDE 0.69

Yeni konut finansman katkılarından yararlanmak üzere bankalara başvuracak kişilerin azami net hane gelirleri birinci bölge için aylık 80 bin lira, ikinci bölge için 65 bin lira ve üçüncü bölge için 45 bin lira olacak. Azami net hane geliri için konutun/konut projesinin olduğu bölge esas alınacak. Karar kapsamındaki finansmanlar azami 15 yıl vade ile kullandırılacak, esnek ödeme uygulamasında vade 15 yılı geçmemek üzere finansmanı kullandıran banka ve başvuru sahibinin anlaşmasıyla belirlenecek. Hazine katkısının sağlandığı finansmanlar için 15 yıllık aylık eşit ödemeli plan uygulanacak. Bu kapsamda, faiz oranları 2 milyon liraya kadar olan finansman için yüzde 0.69, 2-4 milyon lira arasındaki finansman tutarı için yüzde 0.79, 4-5 milyon lira arasındaki finansman tutarı için de yüzde 0.99 olacak. Gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerlemede raporlanan konut değeri ve konutun satış tutarı her ikisi de birinci bölge için 9 milyon lirayı, ikinci bölge için 5 milyon lirayı, üçüncü bölge için 3 milyon lirayı geçmeyecek. Bu karar kapsamında kullandırılacak azami finansman tutarları gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerlemede raporlanan konut değerinin yüzde 90’ını geçmemek üzere, birinci bölge için 5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira, üçüncü bölge için 2 milyon lira olacak.

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GERÇEĞE AYKIRI OLURSA

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre katkılardan faydalanacak gerçek kişilerin yanıltıcı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde Hazine katkısı geri alınacak ve kullanılan finansman tutarının yüzde 5’ine kadar idari para cezası uygulanacak. Konutun yüklenicilerinin yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise yüklenicilere finansmana konu konutun finansman sağlarken beyan edilen satış bedelinin yüzde 25’i kadar ipari para cezası uygulanacak.