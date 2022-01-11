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5 ülkeye uçuşlar yeniden başladı

#Uçak#Koronavirüs#Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
5 ülkeye uçuşlar yeniden başladı

Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce durdurulan Güney Afrika, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den uçuşlar dün itibariyle yeniden başladı.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; bu ülkelere uçuşların 10 Ocak 2022 tarihli İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ’Ülkeye Giriş Tedbirleri’ konulu genelgesi kapsamında 10 Ocak 2022 tarihi itibariyle tekrar açıldığı belirtildi. Genelge kapsamında Güney Afrika, Botsvana, Mozambik, Namibya, Zimbabve, Brezilya, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan doğrudan gelen ve son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan yolcuların Türkiye’ye girişten azami 72 Saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz etmeleri gerekecek. Bununla birlikte bu ülkelerden gelen veya bu ülkelerde son 14 gün içinde bulunmuş olan kişilerden Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye’de acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler ise ikametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde 7 gün süreyle karantinaya alınacak. Bu kişiler için ikametlerinde tekrar PCR testi uygulanacak olup PCR test sonucu negatif çıkanlar karantina uygulamasından muaf tutulacak. 12 yaş altındaki çocukların Türkiye’ye girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacak.

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