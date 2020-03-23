5 şehir dışında tüm dış hatlara uçuşlar iptal

Aycı, 60 bin kişinin çalıştığı şirkette bu süreçte hiç kimsenin de işten çıkarılmayacağını söyledi.

CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Aycı, uçuş yapılacak noktalardan, bilet değişimlerine, çalışanların durumundan, şirket yöneticilerine değin aldıkları bir dizi önemli kararı paylaştı. Aycı’nın yaptığı açıklamada öne çıkanlar şöyle oldu:

SADECE BU 5 NOKTAYA YAPILACAK

New York, Washington, Hong Kong, Addis Ababa (Etiyopya) ve Moskova dışındaki tüm dış hat seferlerinin 27 Mart itibarıyla durduruyoruz.

21 Mart tarihinden önce yurtdışı, 20 Mart tarihinden önce yurtiçi bileti alan vatandaşlar, bilet değişikliği ya da açığa alma durumunda herhangi bir ek ücret ödemeyecek. *20 Mart 2020 tarihinden evvele bilet almış tüm vatandaşlarımız hiç merak etmesinler 31 Aralık 2020 tarihine kadar biletlerini değiştirebilirler. Bu biletlerinizle 28 Şubat 2021’e kadar da uçuş yapabilirsiniz. Bilet değişikliği ve uçuş tarihi ötelemeleri için ek ücret ödenmeyecek.

İsteyenler biletini açığa aldırabilir, eğer biletinizi iade etmeyip ertelerseniz size yüzde 15 ilave bonus veriyoruz. Her bir bilete karşılık gelen 10 Euro için bin mil veriyoruz.

HİÇ KİMSE İŞTEN ÇIKARILMAYACAK

Bu krizde hiçbir arkadaşımızın işte ayrılmasını istemiyoruz. Hiçbir arkadaşımızın işten çıkartılması ile ilgili bir planımız yok. Çalışanlarımızın iş akdini korumakla ilgili her türlü fedakarlığı yapacağız. Tek yapacağımız şey şu, arkadaşlarımıza şunu söyledik: Birlikte başaracağız, bu krizden birlikte çıkacağız.

Elbette bazı fedakarlıklar yapacağız bazı kısmi çalışma modellerine geçeceğiz. Yani kısmi çalışma modelleriyle belki dönüşümlü olarak ya da çalışma saatlerini azaltarak ücretlerde belli düzenlemeler yaparak ikramiyeler gibi primler gibi veya maaşın bir kısmının ödenmesi gibi. Onların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için minimum gelir seviyesinin altına onları düşürmeyeceğiz.

Nakit pozisyonumuzu güçlü tutacağız. En büyük fedakarlığı da bizim yapmamız gerektiğinin farkındayız. Üst yöneticilerimizden yönetim kuruşlu üyelerimizden de belli kesintilerle ilgili mutabakat sağladık. Dedik ki ilk fedakarlığı çalışanlarımızdan önce biz yapmalıyız.

En yüksek kesinti yüksek gelir grubundakilerden yapılacak.

65 YAŞ ÜSTÜ UÇAMAYACAK

Bugünden (dün) itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlarımız uçuşlara katılamayacaklar. İkramlarımızda bazı değişiklikler yaptık, şu anda ikramları basitleştirdik. Bazı uçuşlarda ikramı tamamen kestik bazılarında da basite indirgedik. An itibari ile yüzde 85 oranında kapasitemizi kullanamıyoruz, özellikle uçaklarımızı kargoya çevirmeye başlayarak kapasitemizin bir kısmını kullanabileceğiz.

HAVACILIĞIN ‘11 EYLÜL’Ü

Yaklaşık 107 ülke şu anda uçuşa kapalı, bir kısmı Türkiye’nin tek taraflı kapattığı, bir kısmı da bu riski görerek kendi hava sahasını kapatan ülkeler. Bu anlamıyla 100’ü geçti şu anda. 11 Eylül dönemi (2001’de ABD’deki ikiz kulelere saldırı) sonrası dünyada bir konsolidasyon dönemi yaşanmıştı, bu dönem sonrası 11 Eylül’den daha büyük bir konsolidasyon yaşanacak. Kriz sonrası yeniden bir yapılanma dönemini göreceğiz.