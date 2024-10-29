5 rüzgâr projesi için yarışma yapılıyor

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Rüzgâr enerjisinde üç ildeki beş projeye yönelik yayınlanan ilan, toplam bin 200 megavatlık (MWe) bir kapasiteyi içeriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, her yıl en az 2 bin megavat kapasiteli YEKA ihalesi yapacaklarını kaydederek, bunları hızlı bir şekilde devreye alacaklarını söyledi.

BAŞVURULAR 21 OCAK’TA

Rüzgâr enerjisine yönelik olarak YEKA RES-2024 yarışma ilanına göre, toplam bin 200 MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla rüzgâr enerjisine dayalı beş yarışma yapılacak. Yarışmaya, Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler ve sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler katılabilecek. Başvurular, 21 Ocak 2025 tarihinde yapılacak. Yarışmaların, yeri ve tarihi bakanlığın internet sitesinde yayınlanacak.

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TAVAN VE TABAN FİYAT BELLİ OLDU

Her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı, 5.50 dolar-cent/kWh, taban fiyatı da 3.50 dolar-cent/kWh olarak belirlendi. Taban fiyata ulaşılması halinde MW başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10 bin dolar olacak. Sözleşme imza tarihinden itibaren üretilen elektriğin serbest piyasada satıldığı 72 aylık süre, “Serbest Piyasada Satış Süresi” olarak tanımlandı. “Elektrik Enerjisi Alım Süresi”, Serbest Piyasada Satış Süresi’nin bitiminden itibaren üretilen elektrik enerjisinin iletim sistemine verildiği 20 yılı kapsayacak.