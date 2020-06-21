5 projede sağlıklı evler inşa edecek

Gayrimenkul sektörü koronavirüsle yaşanan durgunluğu kampanyalarla aşıyor. Önce kamu bankaları konut kredi faizini düşürdü, sonra Emlak Konut GYO kampanya seferberliği başlattı. Atılan adımlarla birlikte salgının yarattığı durgunluğun aşıldığını belirten DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Konut kredi faizleri tarihin en düşük seviyelerine indi. Konut almak için müthiş bir fırsat var. Ben şahsen herkesin elini taşın altına koyduğu böylesi bir kampanyanın bir daha kolay kolay gelmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

BALKONA BAHÇEYE TALEP

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla birlikte konut tercihlerinde de bir takım değişikliklerin yaşandığını belirten Yılmaz, “Koronavirüs her sektörde olduğu gibi, bizim sektörümüzde de ciddi bir değişikliğe yol açtı. Üstelik bu değişim, sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli. Bana göre artık yüksek katlı bina devri kapandı. Pandemi süreciyle birlikte artık insanlar az katlı, geniş balkonlu, teraslı ve mümkünse bahçeli evlerde yaşamak istiyor. Bu durum rakamlara da yansıyor. Örneğin, Türkiye genelindeki son verilere bakıldığında balkonlu, teraslı ve bahçeli konutlara talebin yüzde 228 civarında arttığını görüyoruz” diye konuştu.

SAĞLIK KURULU KURDU

1999 depreminin hemen ardından deprem kriterleriyle tanıştığımızı hatırlatan Yılmaz şöyle devam etti: “Koronavirüs süreciyle birlikte bu kriterlere bir yenisinin daha eklenmesi gerekiyor; o da sağlıklı ev kriterleri. Pandemi öncesinde çalışmasına başladığımız ‘Sağlıklı Ev’ konseptini Çekmeköy’deki Ormanköy projemizde hayata geçiriyoruz. Bunun için doktorlardan oluşan bir ‘Sağlık Kurulu’ oluşturduk. 58 bin kişiden görüş alarak yeni projemizi bu kriterlere göre şekillendirdik.”

YENİ PROJELER YOLDA

DAP Yapı olarak önümüzdeki iki yıl içinde 5 bin konutluk 5 yeni projeye başlayacaklarını belirten Ziya Yılmaz, projelerin Çekmeköy, Nişantaşı, Pendik, Beykoz ve Çeşme’de olacağını dile getirdi. Yeni yatırımları hakkında bilgi veren Yılmaz şunları söyledi: “Çekmeköy’deki Ormanköy projemizin ilk etabında talep toplamaya başladık. İkinci etabın talep toplamasına da yakın bir zamanda başlayacağız. Bunun haricinde yılsonuna doğru Nişantaşı projemizi hazırlıyoruz. Burası da en az Çekmeköy’deki arazi kadar değerli bir lokasyon. Dünyada bir tane İstanbul var, İstanbul’da da bir tane Nişantaşı var. 2021 yılında Pendik projemizin de startını vereceğiz. Orası da çok büyük bir yatırım olacak. Havalimanının ikinci yolu bizim projemizin içinden geçecek. Karma bir proje olarak tasarlıyoruz. Yine Beykoz projemiz üzerinde de Beykoz Belediyesi ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Beykoz Konakları’nın hemen karşısında 52 bin metrekare alan üzerine kurulu bir arazi. Diğer bir proje de Çeşme’de olacak. Daha önce duyurduğumuz Çeşme projemizin startını da 2021 yılında yapmayı planlıyoruz. Burası da çok güzel, marinaya yakın, denize sıfır bir arazi. Geliştirdiğimiz yerler, arz ve talebin birbiriyle örtüştüğü hiçbir zaman talep sorunu yaşanmayacak araziler. Özetle 24 ay içinde arz ve talep dengesine göre toplamda 5 yeni projeye başlayacağız.”

Ziya Yılmaz, Ormanköy projesinin Üsküdar-Çekmeköy Metro İstasyonu’na 2 dakika, Kuzey Çevreyolu bağlantılarına 5 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 25 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 20 dakika mesafede yer aldığını söyledi. Fiyat konusuyla ilgili çalışmanın devam ettiğini söyleyen Yılmaz, “İlk düşüncemiz metrekare fiyatının 10 bin TL’nin üzerinde olmasıydı. Fakat lansmana özel bir sürpriz yapmaya karar verdik. 10 bin TL’nin altında bir fiyatla talep toplamaya başladık. Bitiş rakamları ise 16-17 bin TL’leri bulacak” diye konuştu.

BALKON TEŞVİKİ VERİLMELİ

Pandemi süresince, ailelerin en büyük sıkıntısının balkonsuz ya da Fransız balkon dediğimiz tasarımlara sahip konutlar olduğunu söyleyen Ziya Yılmaz bu sorunun balkon teşviki ile çözülebileceğini söyledi. Yılmaz, “Bu sayede ortada balkonsuz ev kalmaz. Bu hem sağlıklı yaşamı, hem insanların yaşam kalitesini hem de yerel mimariyi destekleme anlamında çok önemli” dedi.

5 MADDEDE SAĞLIKLI EV KRİTERLERİ

Ziya Yılmaz, Ormanköy’deki ‘Sağlıklı Ev Kriterleri’ni şu şekilde sıraladı:

1) “Birincisi elbette asansör olacak. Fakat yaşadığımız konut, asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikte olmak zorunda. Bu yüzden, Ormanköy projemizdeki bina yüksekliğini zemin+5 kat olarak sınırladık.

2) İkincisi balkon, teras ve bahçe. Sağlıklı evler bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip olmalı. Biz 200 bin metrekarelik Ormanköy projemizin yüzde 90’ını yeşil alanlar için ayırdık.

3) Üçüncüsü ise şifa kaynağı olan orman konusu. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki orman havası yaşlanmayı geciktiriyor. Buralarda yapılan spor aktiviteleri kronik hastalıklara da iyi geliyor.

4) Dördüncüsü ise havalandırma sistem. Pandemi ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu süreçte hepimiz evlerimizde kaldık. Havaların iyi olmadığı günlerde pencerelerimizi dahi açamadık. Burada havalandırma sistemlerinin kalitesi hepimizin bir numaralı önceliği oldu. Bu açıdan bakıldığında ‘Sağlıklı Ev’ dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve kesinlikle birbirinden ‘bağımsız’ olması gerekiyor.

5) Beşinci ve son kriter ise 2019 yılında güncellenen en son deprem yönetmeliğine göre inşa ediliyor olması.