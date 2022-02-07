5 milyon araç çipsiz kalacak

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OTOMOTİV sektörünün en büyük sorunu olan ve Türkiye’deki araç teminini de büyük ölçüde etkileyen mikroçip kriziyle ilgili global otomotiv analiz firması LMC Automotive önemli bir rapor paylaştı. Açıklanan verilere göre, küresel otomotiv sektörü yılın 3’üncü çeyreğine kadar mikroçip krizinin etkilerini yaşayacak. Krizin etkileri geçen senenin yarısı kadar hissedilecek. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl dünyada 10.3 milyon aracın üretilememesine sebep olan mikroçip krizi nedeniyle bu sene ortalama 4.8 milyon araç üretilemeyecek. 2021’de 75.8 milyon adet olarak gerçekleşen küresel otomotiv üretiminin ise 2022 sonunda 84.9 milyon adet olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

SATIŞLAR ARTACAK

Mikroçip krizinin etkilerinin azalmasıyla birlikte satışların da artacağı öngörülen raporda, 2022 satışlarının yüzde 6 artarak 85 milyona kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Bölgelere göre bakıldığında en iyimser toparlanmanın Avrupa’da yaşanması bekleniyor. LMC raporunda, bu sene Avrupa’da satışların yüzde 7 artarak 17.8 milyon adede ulaşacağı ifade edilirken; Kuzey Amerika’da yüzde 6 artışla 17.8 milyon satış, Çin’de yüzde 5 artışla 26.6 milyon satış, Güney Amerika’da yüzde 9 artışla 3.6 milyon satış Hindistan dahil olmak üzere Asya’nın geri kalanında yüzde 7 artışla 15.3 milyon adet satış öngörülüyor.

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TOPARLANMA SON ÇEYREKTE

LMC verilerine göre, merakla beklenen toparlanma son çeyrekte gerçekleşecek. Bu kapsamda, pandemi öncesine yani 2019’a kıyasla üretim ilk çeyrekte yüzde 12 daha az olacak, ikinci çeyrekte bu oran yüzde 5’e kadar gerileyecek ve üçüncü çeyrekte 2019 ile aynı seviyeye gelecek. 4. çeyrekte ise 2019 yılına göre yüzde 4 oranında artacak. Üretimde tam anlamıyla normalleşme de 2023’te bekleniyor. Buna göre, 2023 yılında dünyada otomotiv üretiminin 2019’daki 88.7 milyon adedi geçerek 93 milyona kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

EN BÜYÜK DARBEYİ FORD VE GM ALDI

LMC verilerine göre, geçen sene otomotiv markaları arasında mikroçip krizinden kaynaklı en büyük yarayı Ford aldı. Ford’un 2021 yılındaki üretimi yüzde 26 azaldı ve marka mikroçip tedariğindeki problemler nedeniyle 1.26 milyon adetlik kayıp yaşadı. Aynı şekilde, General Motors üretiminin yüzde 21’ini, Volkswagen Grubu yüzde 13’ünü, Stellantis yüzde 13’ünü ve Renault-Nissan ortaklığı yüzde 10’unu mikroçip krizi nedeniyle gerçekleştiremedi. Öte yandan, Avrupa’daki 2022 yılı satış beklentilerinin yüzde 7 oranında artarak 17.8 milyon adede ulaşacağı öngörüsü, Türkiye’nin ürettiği araçların yüzde 80’nini ihraç ettiği düşünüldüğünde otomotiv sanayimize olumlu şekilde yansıyacak.

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OCAKTA AB’YE İHRACAT AZALDI

ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörünün ocak ayı ihracatı yüzde 1.6 düşüşle 2.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yaşanan düşüşe rağmen ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12.7’yi buldu. Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ne (AB) ise ocak ayında gerçekleştirdiğimiz ihracat yüzde 11 azalarak 1 milyar 388 milyon dolar oldu. Bu dönemde AB ülkeleri, ihracattan yüzde 62 pay aldı. Bu yılın ilk ayında diğer Avrupa ülkelerine yüzde 24, Kuzey Amerika’ya yüzde 37, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 26 ihracat artışı yaşandı.

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ÇİP KRİZİ ETKİLEDİ

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yarı iletken çip krizi, ham madde tedarik problemleri ve artan maliyetler gibi sorunların gölgesinde girdiğimiz 2022 yılının ilk ayında en büyük ürün grubu yine tedarik endüstrisi oldu. Binek otomobillerde yüzde 21 düşüş, otobüs-minibüs-midibüs ihracatında ise yüzde 39 artış kaydettik. Ülke bazında ise Birleşik Krallık, ABD ve Mısır gibi ülkelere yüzde 40’lara varan oranlarda yüksek oranlı artışlar yaşandı. Fransa ve İtalya’ya da ise çift haneli düşüş yaşadık” değerlendirmesinde bulundu.

TEDARİKTE ARTIŞ

OİB verilerine göre, ürün grubundaki azalmaya karşılık tedarik sanayi ihracatında artış yaşandı. Tedarik sanayi ihracatı ocak ayında yüzde 7 artarak 951 milyon dolar oldu.Tedarik sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta ocakta yüzde 3 oranında artış görülürken, ABD’ye yüzde 12, Rusya’ya yüzde 32, Polonya’ya yüzde 21, Slovenya’ya yüzde 26, Hollanda’ya yüzde 29, Mısır’a yüzde 30 ihracat artışı görüldü.