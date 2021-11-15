5 milyar liralık ihale atağı

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Konut geliştiren firmalar salgın ve maliyet artışı nedeniyle bir süredir yeni proje hayata geçirme konusunda temkinli davranırken, sektörü hareketlendiren adım Emlak Konut GYO’dan geldi. Yılın son çeyreğinde 12 projede yaklaşık 15 bin konuta başlayacaklarını açıklayan Emlak Konut, ihaleler için de düğmeye bastı. Şirket, anahtar teslim projelerinin yanı sıra arsa karşılığı gelir paylaşım modeli için de çalışmalara başladı. Ekim ve kasım aylarında bu kapsamda Kartal, Başakşehir ve Ankara Çayyolu’nda üç ihale yapıldı. Bu 3 ihalede hasılat olarak taahhüt edilen rakam 5 milyar 30 milyon liraya ulaştı.

YOĞUN TALEP

Ekim ayında Başakşehir’de millet bahçesine komşu arsa için düzenlenen gelir paylaşım ihalesi yoğun ilgi gördü. 30 bin metrekare büyüklüğündeki arsaya 14 firma talip olurken en yüksek teklif Ebruli İnşaat’tan geldi. Ebruli İnşaat, 1 milyar 850 milyon lira satış toplam geliri üzerinden yüzde 38’e denk gelen 703 milyon lirayı arsa payı olarak Emlak Konut’a teklif etti ve yarışın kazananı oldu. Kartal Esentepe 2’nci etap ihalesinde konut ve ofis fonksiyonlu arsa için 6 firma talip oldu. En yüksek teklifi ise 2.6 milyar lira satış toplam geliri üzerinden yüzde 35 yani 910 milyon lira arsa payı ile Yıldızlar İnşaat verdi. Kartal Millet Bahçesi’nin komşu arsaların alanı 69 bin 887 metrekare olurken inşaat hakkı ise 114 bin 992 metrekare olacak. Üçüncü ihale ise Ankara Çayyolu 2’nci etap ihalesi olarak gerçekleşti. İhaleye 8 firma katıldı ve en yüksek teklifi 580 milyon lira satış toplam geliri üzerinden yüzde 37.5 arsa payı karşılığında 217.5 milyon lira olmak üzere MR Grup verdi. Söz konusu arsada 11 bin 114 metrekarelik konut projesi geliştirilebilecek.

YENİ KONUTLAR PEŞ PEŞE GELİYOR

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Emlak Konut, gelir paylaşım modeliyle markalı konut üreticileri ile geliştirdiği projelerin yanında kendi projelerini de hayata geçiyor. Bu kapsamda Küçükçekmece’de yer alan Bizim Mahalle projesinin birinci etabında üçüncü kısım satışa sunuldu. Projede 388 konut ve 13 ticari ünite bulunuyor. Başakşehir’de satışların kısa bir süre içerisinde tamamlandığı Vadi Evleri 1. etap projesinin devamı olarak sunulan 2. etabın da satışına başladı. Bu projede de 387 konut üretiliyor. Şirket Avcılar ve Çekmeköy’deki yeni projeleri için de ön talep topluyor. Çekmeköy’de, geniş bahçe ve balkonlara yer verilen 4 bin bağımsız birim planlanıyor. Avcılar’da hayata geçirilecek projede ise yatay mimaride, farklı etaplar halinde 6 bine yakın konut üretilmesi bekleniyor.