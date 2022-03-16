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5 milyar Euro’luk ‘üretim’ köprüsü

#1915 Çanakkale Köprüsü#Adil Karaismailoğlu#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı
5 milyar Euro’luk ‘üretim’ köprüsü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart’ta açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun geçiş süresini 6 dakikaya indirerek ekonomiye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

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Projenin GSYH etkisinin 2 milyar 442 milyon Euro, üretime katkısının 5 milyar 362 milyon Euro olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, projenin istihdama doğrudan ve dolaylı olarak yıllık etkisinin ise 118 bin kişi olduğunu vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun yatırım tutarının 2 milyar 545 milyon Euro olduğunu ve devletin kasasından bir kuruş çıkmadan bu mega yatırımın yapıldığını ifade etti. Projenin 1.5 yıl erken bitirildiğini anımsatan Karaismailoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

5 milyar Euro’luk ‘üretim’ köprüsü

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GÜZERGÂH 40 KİLOMETRE KISALACAK

“Projemizle zamandan 382 milyon Euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin Euro, 3 bin 234 ağaca eşdeğer karbon salınımda azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin Euro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon Euro’ya ulaşacak. Projenin 1.5 yıl önce açılması ile ekonomiye 628 milyon Euro katkı sağlanmış olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü, 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü 2 bin 23 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar ile beraber 3 bin 563 metre uzunluğunda. 2 bin 23 metrelik orta açıklık Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıldönümünü sembolize edecek ve ‘dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü’ unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’i işaret edecek. İki çelik kule arasındaki köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip. Dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Malkara-Çanakkale Otoyolu da güzergâhı 40 kilometre kısaltacak.”

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6 DAKİKADA GEÇİLECEK

Bakan Karaismailoğlu, “1915 Çanakkale, Lapseki-Gelibolu arası feribot seferi ile 1.5 saat süren, feribot kuyruğundaki bekleme süreleriyle uzun saatler alan geçiş süresini 6 dakikaya indirecek” dedi.

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#1915 Çanakkale Köprüsü#Adil Karaismailoğlu#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı

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