5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yapı güvenliğini artıracak yeni düzenlemeleri devreye aldı. Hürriyet’in 27 Nisan’da duyurduğu yönetmelik, dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılan değişikliği “Afetlere karşı daha dirençli yapılar için yapı güvenliği tedbirlerimizi artırıyoruz. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğimizi güncelledik” mesajıyla duyurdu.



İnşaat mühendislerinin tecrübesine göre iş almasından, kamu binalarındaki mimari projelere, zemin katlardaki dükkânlardan bitişik nizam yapılara kadar birçok alanda atılan yeni adımlar şöyle:



ZEMİNDE DÜKKÂNA YENİ KURAL



1- Binaların altındaki dükkânlar en çok tartışılan konulardan biri oldu. Bu alanda köklü bir değişime gidildi. Artık ‘konut binalarında’ ticari birimin zemin kat yüksekliği 4.5 metreyi geçemeyecek. Perdeli sistem zorunlu olacak, kısa kolon oluşturulmayacak, binada asma kat ve kapalı çıkma yapılmayacak. Ayrıca içerisinde konut bulunan ve zemin hariç dört kat ve üzeri olan binalarda kapalı çıkma yapılamayacak. Bu nedenle oluşan emsal kayıpları telafi edilecek.



2- Bitişik nizam yapıların depremde birbiriyle çarpışmasının (çekiç etkisi) önlenmesi için 6 metre yüksekliğe kadar olan binalar için 3 cm, üzerindeki her kat için 1 cm olmak üzere derz boşluğu bırakılması zorunlu olacak.

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Mevcut sistemde yeni mezun bir mühendis istediği büyüklükte bir projede yer alıyor. Ama artık öyle olmayacak... Geçmişte müteahhit firmaların teknik ve mali gücüne göre sınıflandırılması gibi, mühendisler de sınıflara ayrılacak. Yeni kriterler şöyle olacak:- Yeni mezun inşaat mühendislerinin hazırlayabileceği statik projeler zemin hariç dört kat ile sınırlandırılacak.- Zemin beş ila yedi kat arası binaların statik projelerini hazırlayacak inşaat mühendisleri için en az üç yıl mesleki tecrübe ve toplamda en az 10 bin metrekare alana sahip dört proje yapmış olma şartı aranacak.- Zemin hariç sekiz 15 kat arası binaların projelerini hazırlayacak mühendisler için en az beş yıl tecrübe, en az 15 bin metrekare alana sahip altı proje yapmış olma şartı aranacak.- Zemin kat hariç 15 kat üzeri binaların statik projeleri içinse en az yedi yıl tecrübe, toplam en az 20 bin metrekare alanlı sekiz proje tecrübesi ve yapı anabilim dalında veya deprem mühendisliğinde lisansüstü eğitim şartı aranacak.Kamuya özel binaların mimari proje müellifleri için yeni kurallar devreye alınacak. Nüfusu 50 binden fazla olan belediyelerde yapılacak resmi binalar, ibadet yerleri, eğitim, sağlık tesisleri, kültürel binalar, eğlence yapıları gibi yapıların projelerini hazırlayacak mimarlara ilişkin yeni kurallar uygulanacak. Bu yapıların projelendirme sürecinde aktif olarak bulunacak mimarlar için aranacak şartlar şöyle;- Kamuda veya üniversitelerin mimarlık bölümlerinde ya da meslek odasına kayıtlı serbest mimar olarak en az beş yıl mesleki tecrübesinin olması,- En az 10 bin metrekare ve dört yapının proje sürecinde aktif olarak bulunması veya mimarlık ana bilim dalında doktorasının bulunması gerekecek.- Ayrıca konutlarda binaların yüksekliği ve kamu binalarından inşaat alanının büyüklüğüne göre mekanik tesisat proje müelliflerinde de tecrübe şartı aranacak.

5- Mimari Estetik Komisyonları’nın yapısında da değişikliğe gidildi. Mimari estetik komisyonunda yer alan mimar üye sayısı en az iki olacak ve komisyon başkanının en az 5 yıl deneyimli veya mimarlık anabilim dalında tezli lisansüstü öğrenim görmüş bir mimar olması şartı getirilecek.