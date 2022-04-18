5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

Haberin Devamı

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 1993 dolar seviyesine kadar yükselerek, 11 Mart tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişte küresel enflasyonist risk, ABD ve Avrupa Birliği’nde resesyon riskinin yükselmesi, Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun artması ve Rusya’ya gelebilecek olası yaptırımlar etkili oluyor.

IMF TOPLANTILARI ÖNEMLİ OLACAK

Bu hafta Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hafta genelinde yapılacak toplantılar öne çıkacak. IMF’nin küresel büyümeye yönelik açıklayacağı beklentiler kritik olacak. ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, “IMF tarafından en son geçtiğimiz yıl ekim ayında açıklanan küresel finansal istikrar raporu ve ekonomik büyüme tahminleri, ons altın fiyatı üzerinde hareket yaratabilecek gelişmeler olarak izlenmesinde yarar var” şeklinde değerlendirdi.

Haberin Devamı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da IMF tarafından düzenlenecek panelde perşembe günü konuşacak. Panele, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve diğer politika yapıcılar da katılacak.

Başkan Powell bu panelde, Fed’in 3-4 Mayıs’ta yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantısı öncesi son konuşmasını gerçekleştirecek. Piyasa aktörleri, Powell’ın vereceği mesajlarda sıkılaşma politikasına yönelik ipuçlarını arayacak. Powell daha önce yaptığı konuşmada, mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının yapılabileceğini belirtirken; ABD mart ayı enflasyonunun 40 yılın zirvesini yenilemesinin ardından Fed’den daha hızlı bir faiz artışı olabileceği beklentisi yükselmişti.

Ayrıca mayıs toplantısında Fed'in yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançosunda küçültmeye başlaması bekleniyor. Fed 15-16 Mart tarihinde düzenlenen toplantısına ilişkin açıkladığı tutanaklarda, aylık 95 milyar dolar bilanço daraltmanın uygun olacağını belirtmişti. Bu gelişmelerin dünyada dolar varlıklarını güçlendirmesi, test korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı, 1993 dolar seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 5 haftanın zirvesini görürken; bugün içerisinde en düşük ise 1971 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,90 oranında yükselişle 1992 dolardan işlem gördü.

Haberin Devamı

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 929 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 934 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 938,99 lirayı, en düşük ise 926,83 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 12:21 itibarıyla yüzde 1,01 oranında yükselişle 938,44 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1532 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 304 liradan satılıyor.

Haberin Devamı

ALTIN 2000 DOLARIN ÜZERİNE YERLEŞEBİLİR

Emre Çayırlı - ALB Yatırım Araştırma Müdürü





Altın fiyatı, yükselen enflasyon ve artan jeopolitik riskle değer kazanmaya devam ediyor. Ukrayna’da yaşanan gerilim, yükselen enflasyon oranları ve Avrupa’yla birlikte ABD’de resesyon riskinin oluşması güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla ons altın 2000 dolar sınırı baskı altına aldı.

Bu sabah açıklanan Çin’in ekonomik büyümesi haricinde önemli bir ekonomik verinin bulunmadığı bu hafta IMF toplantısı takip edilecek. IMF tarafından en son geçtiğimiz yıl ekim ayında açıklanan küresel finansal istikrar raporu ve ekonomik büyüme tahminleri, ons altın fiyatı üzerinde hareket yaratabilecek gelişmeler olarak izlenmesinde yarar var.

Haberin Devamı

HIZLANAN ENFLASYON ALTINA TALEBİ ARTIRIYOR

IMF ocak ayında yayınlanan son güncellemesinde salgının etkileri, tedarik krizi ve yüksek enflasyon nedeniyle küresel üretim için 2022-23 büyüme tahminlerini zaten düşürmüştü. Durum o zamandan bu yana sadece Rusya-Ukrayna gerilimiyle bozuldu ve hızla yükselen petrol fiyatları zaten yükselen hammadde fiyatlarına eklendi ve enflasyonist sarmalı oluşturdu. Hızlanan enflasyon da altına olan talebi artırıyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişten dolayı IMF’nin açıklayacağı büyüme tahminlerinde ise düşüş bekleniyor. Beklentilere paralel ekonomik görünüme ilişkin risklerin arttığına yönelik bir açıklama gelirse bu hafta altın fiyatının 2000 doların üzerine yerleşmeye başladığını görebiliriz. ETF’lerin de altın pozisyonlarını artırdığı görülmekte.