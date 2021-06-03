5 firma e-skuter yetki belgesi aldı

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede elektrikli skuterların gelişimini ve diğer ulaşım türleriyle entegrasyonunu sağlamak için bazı kurallar getirildiği belirtirilerek, “Skuter işletmeciliğini sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alanlar yapabilecek” denildi. Koşulları sağlayan tüm firmaların yetki belgesi alarak elektrikli skuter işletmeciliği yapabileceği vurgulanan açıklamada şunlar dikkat çekti: “Firmaların asgari 250 adet skutıra, 500 bin TL sermayeye, uygun internet sitesi ve mobil uygulamalarına ve kalite belgelerine sahip olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi alması gerekecek. Elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetini sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler yapabilecek. Yetki belgeleri satılamayacak ve devredilemeyecek. Son 1 ayda şartları sağlayan toplam 5 firma yetki belgesi aldı.

İZİNLER UKOME’DEN

Elektrikli skuter izinleri, Büyükşehir Belediyesi kurulu bulunan illerde UKOME’den, diğer illerde ise il trafik komisyonundan verilecek. UKOME’ler ve il trafik komisyonlarının alacağı kararlarda faaliyet gösterilmek istenilen her bir belediyede nüfusun 200’de birini aşmayacak şekilde e-skuter izni verilebilecek. UKOME’ler ve İl Trafik Komisyonları nüfusu 20 binin altında olan yerlerde ise e-skuter izin sayısı 3 kat arttırılabilecek. Nüfusu mevsimsel ve dönemsel olarak değişen yerlerde, verilecek e-skuter izin sayısı ise yüzde 50 oranında artırılabilecek.”

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