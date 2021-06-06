5 ayda 343 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleşti

Bu dönemde Trabzon merkezli firmalar 45 bin 33 ton fındık ihracatı ile 343 milyon 383 bin 131 dolar döviz girdisi sağladı. Söz konusu dönemde Trabzon'dan fındık ihraç edilen ülke sayısı 56 oldu. En fazla fındık satılan ülkeler ise İtalya, Almanya ve Polonya olarak sıralandı. İtalya'ya bu dönemde 136 milyon 414 bin 969 dolarlık, Almanya'ya 37 milyon 796 bin 772 dolarlık, Polonya'ya ise 37 milyon 791 bin 544 dolarlık fındık ihraç edildi.

Kentten bu dönemde, geçen yılın aynı döneminde fındık ihraç edilmeyen Mısır, Romanya, Portekiz, Libya, Japonya, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Slovakya ve Gürcistan'a da dış satım yapıldı.

"SEZONUN VERİMLİ OLACAĞI ÖN GÖRÜLÜYOR"

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine, fındık ihracatında Trabzon'un birincilik konumunu koruduğunu, ikinci sırada İstanbul, üçüncü sırada ise Giresun'un yer aldığını dile getirerek, ocak-mayıs döneminde kentten gerçekleştirilen fındık ihracatının, geçen yılın aynı dönemi düzeylerinde seyrettiğine işaret etti.

Miktarda yüzde 2, değer bazında ise yüzde 1 artış yaşandığına dikkati çeken Cirav, yılın ilk 5 aylık döneminde önceden de olduğu gibi fındık ihracatının merkezi olan Trabzon'un ihracattaki üstünlüğünü sürdürdüğünü aktardı.

"Trabzon, toplam ihracatın yüzde 40'ına yakınını tek başına gerçekleştiren il oldu." diyen Cirav, 2020-2021 yılı fındık ihraç sezonunun bitmesine yaklaşık 3 ay kaldığını belirtti.

Cirav, "Geri kalan dönemde de fındık ihracatı bu düzeyde seyredecektir. Yeni mahsul ürünün piyasaya arz edileceği 2021-2022 ihraç sezonundan da ümitliyiz. Ürün rekoltesi ile ilgili öncü göstergelerle sezonun verimli olacağı ön görülüyor. Bu durumun hava şartlarının iyi gitmesine bağlı olarak rekolteye iyi yansıyacağını umuyoruz. Pandeminin yol açtığı olumsuz şartların da piyasa üzerinden kalkmış olması ile verimli bir ihraç sezonu yaşayacağımızdan ümitliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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