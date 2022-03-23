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5.5 milyar TL’lik yatırım atağı

#Yatırım#Atak#İsra Holding
5.5 milyar TL’lik yatırım atağı

Gayrimenkul geliştirme, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding, yatırım atağına kalktı. ‘V’ markalı projeler geliştiren firma AVM yatırımı için İstanbul Başakşehir’i seçerken, villa ve apart yatırımı için Bolu’da karar kıldı.

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2 yeni projenin yanı sıra Başakşehir’de Palladium AVM’yi satın aldıklarını ve yine aynı ilçede eğitim tahsisli bir arsada proje planladıklarını belirten İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, “4 yatırım tamamlandığında toplam değeri 5.5 milyar TL’yi bulacak” dedi.

VİLLA VE OTEL

Bolu Mudurnu’da hayata geçen ‘V Orman Resort’ turizm kompleksi hakkında bilgi veren Abdurrahim Tavlı, “70 adet villa, 46 adet delux apart, 5 yıldızlı otel, termal su, sosyal tesisler, dinlenme alanları, cami ve kütüphanenin yer aldığı V Orman Resort’ta projeyi çevreleyen yaklaşık 40 hektarlık mesire alanı bulunuyor. Bölge turizmine ve istihdama katkı sağlayacak projede yer alan villa ve apartlar hisseli gayrimenkul modeli ile satışa sunuluyor. Hisselerin satışı, minimum bir hafta ve tam satışı da 52 hafta olacak şekilde planlandı. Termal otel kısmı ise 5 yıldızlı otel konseptinde hizmet verecek” dedi. Tavlı, 1. etabın yıl sonunda hizmete açılacağını dile getirdi.

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5.5 milyar TL’lik yatırım atağı



14 ÜLKEDEN YATIRIMCI

V Mall İstanbul projesini, Başakşehir’de Emlak Konut GYO’dan alınan arsa üzerinde hayata geçirdiklerini dile getiren Tavlı, “Öz sermaye ile çoklu ortaklık yapısına sahip projemizde şu an 14 farklı ülkeden yatırımcımız bulunuyor. Ortaklarımız, V Mall İstanbul’dan hisse satın alarak yatırımını gerçekleştiriyor. 2024’ün ilk çeyreğinde hizmete açılacak AVM ile yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız” ifadelerini kullandı. 45 bin metrekareden fazla kiralanabilir alana, 160 mağazaya sahip AVM’nin kiralama ve yönetimi de ECE Türkiye tarafından yapılacak.

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#Yatırım#Atak#İsra Holding

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