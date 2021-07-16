5.2 milyar liralık satış

Açıklamaya göre 1 Ocak-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Emlak Konut GYO projelerinden yaklaşık 5 milyar 238 milyon 484 bin liralık satış gerçekleşti. Satışa esas brüt alan 412 bin 307 metrekare olurken, 2 bin 583 bağımsız birim (konut, ofis, dükkan) sahibini buldu.

Yılın ilk yarısında yapılan satışların 652 milyon 909 bin lirası yabancı ülke vatandaşlarına oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada hedeflerin aşıldığına dikkat çekilirken şu ifadelere yer verildi: “Açıklamış olduğumuz 2021 ikinci çeyrek verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 4.42 milyar TL’yi yüzde 18 oranında aştığımız görülmektedir. Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.”

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