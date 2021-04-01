5.1 milyar dolarlık ambalaj ihracatı

Buna göre 2019 yılında 2.6 milyon ton olan toplam ambalaj ihracatı 2020’de yüzde 12’lik artışla 2.9 milyon ton olarak gerçekleşti. Ambalaj sektörü ithalatı 2020 yılında bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 15, değer olarak yüzde 9 arttı. Türkiye ambalaj sektörü yaklaşık 2 milyar 28 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek cari açığa pozitif katkı sağladı. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, sektör ihracatında en fazla oranın yüzde 66 ile plastik ambalajda olduğunu söyledi.

Ambalaj sektörüyle ilgili açıklamalarda bulunan Zeki Sarıbekir, “Sektör olarak pandemi sürecine rağmen dış ticaret fazlası vermeye devam ettik. Önümüzdeki dönemde de hedefimiz ihracatımızı daha da artırıp ülke ekonomimize katkı sağlamak. Türkiye ambalaj sektörü olarak 2020 yılında 5 milyar 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2020 yılında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler; Birleşik Krallık, Almanya, Irak, ABD ve İsrail olarak sıralandı” dedi.

İhracatta plastik ambalajın yüzde 66’lık payla ilk sırada, ikinci sırada ise yüzde 22 ile kağıt/karton ambalajlarının yer aldığını vurgulayan Sarıbekir, “Hammadde fiyatları tüm dünyada artıyor ve bize de yansıyor. Sektörümüzde plastik başta olmak üzere ambalaj malzemelerinin hammaddeleri ağırlıklı olarak yurtdışından temin ediliyor. Bu sebeple öncelikli yapılması gereken hammadde üretimi için ülkemizde büyük yatırımlara destek verilmesi. Hammadde üretimine ağırlık verecek bu tür yatırımların üreticilerin maliyetlerini de uzun vadede indireceğini ve ihracat hızını artıracağını düşünüyorum” diye konuştu.

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