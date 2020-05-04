499 kaçak yerle bir oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçen yıl ağustos ayında başlattığı kaçak yapılarla mücadelede önemli yol kat edildi. Bakan Kurum, 20 Ağustos’ta Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyıları dolaşmış ve imara aykırı yapıların yıkılacağını açıklamıştı. Bakan Kurum’un verdiği bilgiye göre yüzlerce imar denetçisinin çalışmalarıyla Muğla genelinde 499 yapının yıkımı tamamlandı. İl genelinde imar barışına usulsüz başvuran 1500 yapının da yapı kayıt belgesinin iptal edildiği açıklandı.

18 PROJEDE YIKIM

Ülke genelinde havadan, denizden ve karadan denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, “İmara aykırı, doğal güzelliklerimizi bozan yapıların tespiti ve yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. Çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Bugüne kadar bölgede çalışan imar denetçilerimizin tespitleri doğrultusunda Bodrum kıyılarında 18 ayrı otel projesinin ve plaj işletmesinin imara ve ruhsata aykırılıklar taşıyan ünitelerinin yıkımını gerçekleştirdik, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık” diye konuştu. Sadece Bodrum değil Muğla’nın diğer ilçeleri Marmaris, Fethiye, Datça, Milas, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Ula kıyılarında da imara aykırı, denizin, tabiatın doğal güzelliğini bozan yapıların da yıkıldığını dile getiren Bakan Kurum “İlçeleriyle birlikte Muğla’da 499 yapının yıkımı tamamlandı” dedi.

YEREL YÖNETİMLE İŞBİRİLİĞİ

Koruma çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Murat Kurum, “Son olarak dünyada nadir türlerden biri sayılan Akdeniz foklarının evi Küdür Yarımadası’nın koruma statüsü artırılarak ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edilmesiyle birlikte buradaki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdik. Yerel yönetimlerimizden beklentimiz imara aykırı yapılarla ilgili gerekli idari işlemi kararlılıkla yapmaları. Kaçak yapıyla mücadeleyi belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Doğal güzelliklerimizi geleceğe en güzel haliyle bırakacağız. Bunun için ne gerekiyorsa bir adım geriye atmadan, en ufak bir taviz vermeden hareket ederek çalışmalarımızı gayretle sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

18 LÜKS PROJEDE YIKIM ORANLARI

Varyap: Otel binasında bulunan A ve G blokların üst tabiyelerinde, 4 daire ve restoranda yıkım işlemleri tamamlandı. Yıkım oranı yüzde 100.



EpIque Island: Tesis içerisinde bulunan kıyı şeridine inşa edilmiş 1 betonarme spa merkezi, 2 adet ahşap spor salonu, 1 adet ahşap WC, 2 adet ahşap masaj salonu, 1 adet ahşap çocuk kulubü yıkımı tamamlandı. Ahşap olarak inşa edilmiş olan restaurant ve bar binasının yıkımı da bitti. Yıkım oranı yüzde 100.



Besa: 30 metre yükseklikte asansör kulesi, 54 adet konut ve mendirek yıkımı tamamlandı. Projede yıkım oranı yüzde 100.



Deniz GYO: Otel binaları olan 2 blok üst katlarında yer alan 30 oda ve 1 lobiden oluşan yapılar yıkıldı. Yıkım oranı yüzde 100.



Rüzgar PoInt: 8 adet konut (16 bağımsız yapı) yapısının tamamı yıkıldı. Yıkım oranı yüzde 100.



Mandarin OrIental: D Blokta 3 katlı otel blokunun tamamı yıkıldı. Yine aynı projede 4 adet villanın yıkımı tamamlandı, 1 villanın ise yıkımı yapılmadı. Yıkım oranı ise yüzde 80.



Mesa: Ahşap iskele ve tesis içerisinde bulunan 1 betonarme yapı yıkıldı. Yıkım oranı yüzde 100.



Four Seasons: Çelik olarak inşa edilmiş 6 yapının tamamı yıkıldı. Yıkım oranı yüzde 100.



Murataş: 1 adet çelik sosyal tesis, havuz ve ticari alanda 1 betonarme blok, binalardaki ilave balkonlar yıkıldı. Projede yıkım oranı yüzde 100.



Nef Gökçebel: 57 adet bağımsız bölüm ve 6 çelik iskelenin tamamı yıkıldı. Projede yıkım oranı yüzde 45’i buldu.



Masanda Akfen: Restaurant binası ile seyir terası yıkıldı. 4 adet iskele yıkımı devam ediyor. Yıkım oranı yüzde 55.



Nef Gölköy: 1 adet iskelenin yıkımı tamamamlandı. Yıkım oranı yüzde 100.



Perataş: 1 adet çelik iskele, iki adet dolgu mendirek ve kıyıda bulunan 1 binanın yıkımı tamamlandı. Yıkım oranı yüzde 100.



İnci Turizm: Otel binası üst katta kesme yöntemi ile mal sahibi tarafından yıkıma başlandı. Yıkım oranı yüzde 90.



PARAMOUNT OTEL: 19 bungalov yapı ile 4 adet iskele yıkıldı. Yıkım oranı yüzde 100.



MAHİDEVRAN OTEL: 12 adet betonarme yapının yıkımı yapıldı. Projede yıkım oranı yüzde 100.



DODO BEACH (KÜDÜR YARIMADASI): 1.378 metrekare büyüklüğünde çelik ayak üzerine kurulu ahşap iskele ile kıyıda yer alan yapıların yıkım işlemine başlandı. Öte yandan 500 metrekare ahşap platform ile 6 adet ahşap locanın yıkım işlemi tamamlandı. Yıkım oranı yüzde 20.



VolIn Beach(KÜDÜR YARIMADASI): 2 çelik ayak üzerine kurulu ahşap iskele İle 4 adet ahşap yapının yıkım işlemleri tamamlandı. Yıkım oranı yüzde 100.