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Ekonomi
Haber Giriş: 01.04.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

49 kalem koruyucu giyim malzemesi satın alınacaktır

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49 kalem koruyucu giyim malzemesi satın alınacaktır

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü’nce koruyucu giyim malzemesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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