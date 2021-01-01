484 TL'den başlayan taksitlerle... TOKİ bu yıl 4 ilde konutlarını satışa çıkarıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 2021 yılında da birçok konut projesini satışa çıkaracak. İşte satışa çıkacak konut projeleri ve diğer detaylar...

484 TL'DEN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE

Karabük Projesi Hakkında

Bunlardan biri Karabük Merkez'de yer alan 1144 adetten meydana gelen proje. Karabük projesi kapsamında stoklarda yer alan 249 konut satışa çıkacak.

Projede toplam 137 adet 2+1 konut yer alırken 112 adet 3+1 konut seçeneği bulunuyor. Satışlar 11 Ocak ile 22 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kuralı satış yöntemi uygulanacak projede konutların fiyatları 151 bin 479 TL'den başlıyor. En düşük peşinat bedeli 18 bin 177 TL'yken taksitler 740 TL'den başlangıç gösteriyor.

Niğde Projesi Hakkında

Niğde Altunhisar 5.Etap Belediye projesi kapsamında toplam 32 konut satışa sunulacak. 118 adet konuttan meydana gelen projede 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Projede satış başvuruları 4 Ocak'ta başlayacak ve 8 Ocak tarihine kadar devam edecek. Projedeki konutların fiyatları 116 bin 736 TL'den, peşinatları 14 bin TL'den ve taksitler ise 570 TL'den başlıyor.

Rize Projesi Hakkında

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Rize, Güneysu'daki kentsel dönüşüm projesinin 1. etabı kapsamında 93 konut, 20 dükkandan 20 adedi satışa çıkacak.

Kuralı satışların yapılacağı projede konutların tamamı 2+1'lerden meydana geliyor. Başvurular 11 Ocak'la 15 Ocak arasında gerçekleştirilecek.

Konut fiyatları 307 bin 801 TL'den,

Peşinatları 30 bin 780 TL'den,

Taksitleri ise bin 923 TL'den başlıyor.

Zonguldak Projesi Hakkında

TOKİ tarafından Zonguldak Merkez Üzülmez Ttk Lojmanları 1.Etap kapsamında 766 konuttan 119'u satışa çıkarılacak. Ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile satışların yapılacağı projede 1+1 ve 2+1 konutlar bulunuyor.

Satışlar için başvurular 6 Ocak ve 30 Haziran arasında kabul edilecek. 141 bin 748 TL'den başlayan fiyatlarla konut satışlarının yapılacağı projede peşinatlar 14 bin 174 TL'den ve taksitler ise 484 TL'den başlıyor.

TOKİ yıl içinde ihalelerle kararlaştırılan projelerden ve stoklardan da konut satışı yapabiliyor.