455 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı

Ülker Bisküvi’nin kredi sözleşmesi, 110 milyon dolar ve 244 milyon Euro’luk sendikasyon dilimleri ve ayrıca EBRD ile imzalanan 75 milyon Euro’luk kredi sözleşmesinden oluşuyor. Ülker Bisküvi, bu kredi ile nisan ayı içerisinde vadesi dolacak 375 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisini kapatmayı, kalan kısmını ise stratejik yatırım projelerinde kullanmayı planlıyor.

Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyurgan, “Dünya zor bir dönemden geçiyor. Ülker Bisküvi olarak sağlam bilançomuzla, bu dönemde de ülkemiz ve halkımız için aralıksız üretmeye devam ediyoruz. Dünyadaki zorlu ekonomik şartlara rağmen, şirketimizin uluslararası bankaların katılımıyla uzun vadeli finansman sağlaması her zamankinden daha da fazla önem taşıyor” şeklinde konuştu.