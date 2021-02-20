435 milyon dolarlık seküritizasyon kredisi

7 yıla varan vade ve yatırımcı çeşitliliği açısından önem taşıyan kaynak, uluslarararası yatırım ve kalkınma kuruluşları, kurumsal yatırımcılar ve ticari bankalar tarafından büyük ilgi gördü.

Credit Suisse AG ve Emirates NBD Capital Limited koordinatörlüğünde, yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı şeklinde gerçekleşen işleme 13 yatırımcı katıldı. Kredinin en büyük dilimlerini, 150 milyon dolar ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve 100 milyon dolar ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) sağladı.

Bu seküritizasyon işlemi ile birlikte Bankanın, 2019 yıl sonundan itibaren sendikasyon, ikili anlaşmalar, yatırım ve kalkınma kuruluşlarından alınan fonlar aracılığı ile yurtdışından sağladığı kaynağın toplam miktarı 3.5 milyar doları aştı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, ülke ekonomisine taze kaynak sağlamanın büyük önem taşıdığı bu dönemde, yurtdışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak getirmeye devam etmekten gurur duyduklarını söyledi.