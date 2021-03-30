43. Yapı Fuarı - TurkeyBuild Istanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor

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İngiliz fuarcılık firması Hyve Group’un Türkiye’de gerçekleştirdiği, 5 taşıyıcı sektör fuarı arasında yer alan Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul, bu yıl 06 – 09 Nisan tarihlerinde İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre merkezinde 43’üncü kez hibrit yaklaşımla sektör temsilcilerine kapılarını açıyor. Fuar, sektöründe Türkiye’nin en büyük fuarı olmasının yanı sıra, bölgenin ve dünyanın en önemlileri arasında yer alıyor. Yapı sektörünün buluştuğu bir iş birliği platformu olan Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul, ülkeye döviz girdisi sağlayan ve ihracat kaleminde önemli bir payı olan sektörümüzün yerli katılımcılarını ve üreticilerini yabancı alıcılarla bir araya getiriyor. TÜYAP’ta gerçekleştirilecek, 14 ülkeden 240 yabancı satın alma profesyonelini yerli üreticilerle buluşturacak Fuar, her dönemde dinamizmini koruyan yapı sektörüne ve Türkiye ekonomisine bu yılda önemli katkı sunacak. Tüm sağlık önlemlerinin Safe & Secure Standartları çerçevesinde alındığı fuar ortamının yanı sıra, Hyve Connect sayesinde uzaktan katılım da mümkün olacak.

Pandemi döneminde özellikle yerel ekonomilerin kalkınması, yerli üreticilerin yeni iş birlikleri kurabilmesi için büyük öneme sahip olan ve sektörünü yalnız bırakmayan Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul’a talep giderek artıyor. Güncel bilgilere göre, Fuar için 128 ülkeden 15 binin üzerinde ziyaretçi davetiye aldı. 2019 yılındaki Fuara göre profesyonel ziyaretçi sayısında yüzde 7, toplam ziyaretçi sayısında ise yüzde 25’lik bir artış söz konusu. Bununla birlikte Yapı Fuarı 2021 için online davetiyesini almış olan ziyaretçilerin yüzde 55’inin €100.000 üzerinde yıllık satın alma bütçesi bulunuyor.

Fuar boyunca sürecek etkinliklerde; sağlıklı yapılaşma için kilit roldeki başarı faktörlerinin neler olduğu ve nasıl uygulanabileceği, yapı sektöründe sürdürülebilir büyümenin nasıl gerçekleştirilebileceği, pandemi ve sonrası dönemde oluşturulabilecek dirençli kamusal alanlarla ilgili yaklaşımlar ve fikir önderlerini buluşturacak yenilikçi üretim ve yatırım modelleri konuları kapsamlı bir şekilde paylaşılacak. Fuarın son günü ise Yapı Tech Garage Maraton sunumlarında girişimciler, yapı sektörünü nasıl dönüştürebileceklerini, geliştirdikleri iş ve uygulama modelleri ile uyguladıkları yenilikçi yaklaşımları detaylıca aktaracak.



Hyve Connect ile Daha Geniş Katılımlı, Daha Güçlü Bir Yapı Fuarı

“Güvenli Ticaret, 365 Gün Fuarcılık” yaklaşımı doğrultusunda, fuara fiziksel olarak katılamayacak alıcıları, 2018’den bu yana kullanılan sanal ticaret platformu Hyve Connect aracılığı ile İstanbul’da çevrimiçi ağırlayan Fuar, Hyve Connect platformu ile sadece pandemi nedeniyle değil, iş planlarındaki yoğunlukları nedeniyle fuara fiziki olarak katılamayan alıcıları da ağırlayarak katılımcılara bulundukları noktadan daha çok sayıda alıcı ile buluşmaları için fırsat sunuyor. Turkeybuild Istanbul Fuar Direktörü Banu Keskin, “Hyve Group olarak pandemi döneminde Türkiye’de düzenleyeceğimiz ikinci fuarımız 6 – 9 Nisan tarihlerinde Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul olacak. Fuarımıza, Ticaret Bakanlığı’mızın kararı ile önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüzde 50 teşvik imkânı sunuluyor. Katılımcılarımıza, yeni iş birlikleri tesis edebilmeleri için hiç olmadığı kadar yoğun bir görüşme trafiği fırsatı yaratıyoruz. Şu ana kadar Fas, Tunus, Cezayir, Kamerun, Gürcistan, Uganda, Nijerya, Pakistan, Lübnan, Sudan, Umman, Ürdün, Azerbaycan, Kosova’dan güçlü alım heyetlerinin fuarda yer alacaklarını biliyoruz. Bu yıl Fuar kapsamında 1 milyar euro’luk bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.



Sektörün Kanaat Önderleri Yapı Fuarı Etkinliklerinde Söz Alacak

Sektörün uzman ve kanaat önderi isimlerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelerle sektör için bir kuzey yıldızı olma misyonunu sürdürecek olan Yapı Fuarı dolu dolu bir programla 6 Nisan 2021 tarihinde 13:30’da TÜYAP’ta kapılarını açıyor. Fuarın ilk günü Başkanlar Forumu’nda ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel moderatörlüğünde; Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Ünver Karaer, Deprem İzolasyon Derneği Başkanı Mehmet Emre Özcanlı ve GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, yapı ihracatı ve sürdürülebilir yenilik fırsatlarını paylaşacak. Sektörün kanaat önderleri, 2021 ve sonrası için Türkiye yapı sektörünün hangi fırsatları değerlendirebileceğine dair öngörülerini aktaracak.



Güvenli Ticaret için Safe & Secure Standartları

Sağlık ve güvenlik önceliğinden hareketle AEO (Etkinlik Organizatörleri Derneği) ve UFI (Uluslararası Fuarlar Derneği) gibi sektörel kuruluşlar, önde gelen etkinlik merkezleri ve ulusal sağlık kurumları ile birlikte çalışılarak COVID-19 göz önüne alınarak geliştirilen Safe & Secure standartları sağlık ve güvenlik önlemlerini kapsamaktadır.

Katılımcı ve ziyaretçileri başta olmak üzere Fuarda yer alacak tüm paydaşlar için Safe & Secure uygulamalarının tüm detaylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Hyve Safe & Secure Standartları

Fuar boyunca yer alacak verimli, yeni iş birliği fırsatları sunacak ve sektörün gidişatına yönelik önemli ip uçlarının yer alacağı etkinliklerin detayına ise aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Yapı Arena Etkinlikleri



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