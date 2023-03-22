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42 internet sitesi için kapatma talebi

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#İnternet Sitesi#Forex#Piyasa
42 internet sitesi için kapatma talebi
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 07:03

SPK, 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:

https://kriptorex34.com
https://idolyatirim8.com
https://wt.idolyatirim8.com
https://tr9.maldofx2.com
https://client3.maldofx.co
https://olivemarkets169.com
https://olivemarkets170.com
https://www.rukayatirim7.com
https://wt.rukayatirim7.com
https://sca.rukayatirim7.com
https://zeus.forexanalizlerim1.net
https://www.fxmarketsxm.com
https://www.hfm23.com
https://register.hfm23.com
https://my.hfm23.com
https://www.hunfx5.com
https://sca.hunfx5.com
https://www.lidyafx50.com
https://clientzone3.lidyaportal.com
https://www.19balansfx.com
https://web.balanstrader.com
https://mobile.balanstrader.com
https://secure2.balansfx.online
https://makecurrency.info
https://fgcekonomi.com
https://indyatirim.com
https://web.indyatirimtrader1.com
https://fedtraders.com
https://denizmenkuldegerler.com
https://clients.denizmenkuldegerler.com
https://www.deltafx.com
https://megastarfx.com
https://avenvamarkets.com
https://platform.avenvamarkets.com
https://interaktifyatirim.com
www.atigmenkuldegerler.com
https://dohaglobalfx.com
https://my.dohaglobalfx.com
https://wt.dohaglobalfx.com
https://tuncozbek.club
https://fedtradersyatirim.com
https://www.idolfxsikayetleri.com

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#İnternet Sitesi#Forex#Piyasa

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