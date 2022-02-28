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42.8 milyar TL tazminat üstlendik

#BES#Atilla Benli#Sigorta
42.8 milyar TL tazminat üstlendik

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörünün 2021’in üçüncü çeyreğinde üstlendiği tazminat toplamının bir önceki seneye göre yüzde 36 artarak 42.8 milyar TL’ye çıktığını açıkladı.

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Atilla Benli, sigorta sektörünün 2021 yılını değerlendirdi. 2021’in pandemi, sel felaketleri ve orman yangınlarıyla geçtiğini belirten Benli, bu süreçte 4 bine yakın dosya için toplamda 510 milyon TL’yi aşan hasar ödemesi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “2021 yılı üçüncü çeyreğinde toplam üstlenilen tazminat 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 36 yükselişle 42,8 milyar TL’yi geçti” dedi.

Atilla Benli, sigorta farkındalığındaki artışın yıl sonu prim üretimi sonuçlarına yansıdığını, sektörün prim üretiminin 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27.5 artış ile 105.3 milyar liraya yükseldiğini kaydetti. Benli, pandemiyle özel sağlık sigortasına daha fazla ilgi olduğunu vurgulayarak, “Bu ilgiyle birlikte devletimizin üstündeki sağlık kaynaklı ekonomik yükün sektörümüz tarafından karşılanma oranı da artıyor. 2021 yılında sağlık sigortasında toplam prim üretimi yüzde 29.5 oranında yükselişle 13 milyar lirayı geçti” dedi.

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2022 BES’İN YILI

Devlet destekli alacak sigortalarının da içinde yer aldığı kredi sigortalarında 528 milyon lirayı aşan prim üretimi ve yüzde 32.4’lük büyüme yakalandığını ifade eden Benli, şunları söyledi: “Özellikle kefalet sigortalarının öneminin daha iyi anlaşıldığını görüyoruz. İçinde doğrudan kefalet, dolaylı kefalet, bina tamamlama ve emniyeti suistimal gibi hizmetlerin yer aldığı branşta prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 79’a yakın oranda büyüme ile 221.5 milyon lira oldu. İçinde kâr kaybı, gelir yetersizliği gibi riskleri barındıran finansal kayıp sigortalarında da önceki yıla göre yüzde 110’u aşan oranda büyüme ile 1.1 milyar liralık prim üretimi gerçekleşti. Bu branşlardaki prim üretimi ve büyüme oranları gösteriyor ki, bu alanlar sağlık sigortaları ile birlikte önümüzdeki dönemde öne çıkacak.”

Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) de değinerek, şu değerlendirmeleri yaptı: “Özel emeklilik sistemi başarı hikâyesini sürdürdü, emeklilik yatırım fonları hızla büyümeye devam etti. Devlet katkısının yüzde 30’a çıkması ve sistemi daha da cazip hâle getiren yeniliklerle 2022’yi BES yılı olarak adlandırıyoruz. 2021 sonu itibarıyla gönüllü BES ve otomatik katılım sistemi dâhil olmak üzere sistemdeki toplam katılımcı sayısı 13.3 milyon kişi, bu katılımcılara ait toplam fon büyüklüğü ise devlet katkısı dâhil 244.4 milyar TL oldu. Şubat 2022 tarihi itibarıyla ise katılımcı sayısı 13.4 milyona, fon büyüklüğü 256.1 milyar TL’ye ulaştı.”

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#BES#Atilla Benli#Sigorta

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