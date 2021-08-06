40 yıl önce kurmuştu... Dev şirketin kurucusu görevi bıraktı

Mike Ashley, CEO pozisyonunu müstakbel damadı Michael Murray'e devredeceğini açıkladı. Eskiden Sports Direct olarak adlandırılan Frasers Group, perşembe günü, yönetim kurulunun CEO rolünü Ashley'den Murray'e geçiş için toplandığını bildirdi.

Frasers, "Şu anda Michael Murray'in 1 Mayıs 2022'de CEO rolünü üstlenmesi öneriliyor" ifadesinde bulundu. Ancak 56 yaşındaki Ashley gitmiyor. Frasers, CEO rolünden vazgeçerse yönetim kurulunda yönetici direktör olarak kalacağını söyledi. Ayrıca grubun özkaynaklarının yüzde 64'ünü elinde tutuyor.

Reuters'ın haberine göre 1980'lerde Londra'nın batısındaki bir kasabada bir spor mağazasıyla yola çıkan Ashley, 2016'da CEO rolünü devraldı. Aynı zamanda Premier Lig futbol kulübü Newcastle United'ın da sahibi, ancak daha fazla yatırım talep eden ve kulübü satmaya çalışan bazı taraftarlar tarafından sevilmiyor.

31 yaşındaki Murray şu anda Frasers'ın yönetim kurulunda yer almasa da, işi onu grubun modernleşme ve üst pazara çıkma planlarının merkezinde yer aldı. Ashley'nin uzun zamandır dile getirdiği arzusu, Frasers'ı Londra mağazasının statüsünü taklit ederek "sporun Selfridges'i" yapmaktı.

AJ Bell yatırım direktörü Russ Mould, “Ashley genellikle öngörülemez, açık sözlü ve işbirlikçi değildi, bu nedenle Murray yönetim kuruluna bir düzen duygusu getirebilir” dedi.

Frasers, İngiltere mağazalarının karantinadan sonra yeniden açıldıktan sonra beklentilerin üzerinde performans gösterdiğini ve çevrimiçi operasyonunun COVID-19 öncesi dönemlerden "önemli ölçüde daha iyi" olmaya devam ettiğini söyledi. Ancak pandeminin neden olduğu belirsizlik nedeniyle 2021-22 yılı için rehberlik yapmadığını söyledi.

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