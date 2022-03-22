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40 milyondan fazla kişi tehlikede

#RUSYA#Ukrayna#SAVAŞ
40 milyondan fazla kişi tehlikede

ABD’li Center for Global Development (CFD) Rusya-Ukrayna savaşının dünya üzerinde meydana getireceği ekonomik etkileri araştırdı. Rapora göre, savaş nedeniyle gıda, petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan küresel çaptaki artış toplamda 40 milyondan fazla kişiyi aşırı yoksulluğa sürükleyebilir.

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Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın insani boyutu her geçen gün ağırlaşıyor. Ukrayna şehirlerine bombalar yağarken aralarında kadın ve çocukların da olduğu birçok sivil hayatını kaybediyor. Ancak, savaş sadece bu iki ülke arasında kalmıyor. Pandeminin yarattığı yüksek enflasyon, hammadde ve lojistik sorunlarını henüz üzerinden atamayan küresel ekonomi, savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana önemli darbeler alıyor. Küresel ticarette riskler arttıkça enerji ve gıda fiyatları da artıyor. Enflasyon riski yükseliyor. Bu doğrultuda, savaşın meydana getirdiği ekonomik etkileri tahminleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli düşünce kuruluşu Center for Global Development (CGD) önemli bir rapor yayınladı.

1.90 DOLAR SINIR

CGD hazırladığı raporunda, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda, petrol ve doğalgaz fiyatlarında meydana gelen artışın dünya üzerinde 40 milyondan fazla kişiyi aşırı yoksulluğa sürükleyebileceği öngörüsünde bulundu. Kuruluşun araştırmasına göre, güncel fiyatlar 2007 ve 2010 yıllarındaki rekor seviyeyi de geride bıraktı. Dünya Bankası’nın verilerine göre, 2007 yılındaki fiyat artışları 155 milyon kişinin aşırı yoksulluğa sürüklenmesine neden olmuştu. 2010 yılındaki fiyat artışlarında ise aşırı yoksul kategorisinde değerlendirilenlerin sayısı en az 44 milyon artmıştı. Dünya Bankası, günlük geliri 1.90 doların altında olanları “aşırı yoksul” olarak değerlendiriyor.

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BUĞDAYA DİKKAT

ABD’li kuruluşun yaptığı araştırma göre, 24 Şubat’ta başlayan savaşın özellike Rusya ve Ukrayna üzerinden buğday ithal eden ülkeleri sıkıntıya sokabileceği belirtildi. Çünkü, iki ülkeden yapılan buğday ihracatı dünyanın 4’te 1’i anlamına geliyor. Hatta Ukrayna, Avrupa’nın ‘tahıl ambarı’ olarak biliniyor. Raporda, buğdayda yaşanacak kesintinin etkileyeceği ülkelerin Mısır, Endonezya, Bangladeş, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye olacağı da ifade ediliyor. Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) geçtiğimiz haftalarda savaş yüzünden Ukrayna’nın 13 milyon ton buğday ve 16 milyon ton mısırı ihraç edemeyeceğini açıklamıştı.

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'TÜRKİYE BUĞDAY SIKINTISI YAŞAMAZ'

CGD’nin raporunda buğday ithalatında risk taşıyan ülkeler arasında Türkiye bulunsa da, sektör temsilcileri Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşından dolayı buğdayda bir sıkıntı yaşamayacağını belirtiyor. Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, “Türkiye, buğday konusunda kendi kendine yeten bir ülkedir. Ülke genelinde buğdayla ilgili kesinlikle bir sıkıntımız olmaz. Türkiye’de iç pazar için yıllık ortalama 20 milyon ton buğdaya ihtiyaç var ve bu da ülkemizde üretiliyor. Dolayısıyla Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik Türkiye’de iç pazarda buğday arzında sıkıntı yaratmaz” ifadelerini kullanmıştı.

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#RUSYA#Ukrayna #SAVAŞ

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