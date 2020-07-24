40 milyar liralık kredilerin taksitleri 3 ay ertelendi... 600 bin esnafa bayram nefesi

Koronavirüs nedeniyle önce dükkânlarını kapatmak zorunda kalan, ardından işleri azalan yaklaşık 600 bin esnaf ve sanatkârın Halkbank’tan aldığı ve toplamı 40 milyar liraya ulaşan düşük faizli kredinin taksitlerine ikinci kez erteleme geldi. İlk ertelemede borçlar faizsiz ötelenirken, dün yürürlüğe giren ikinci ertelemede yıllık yüzde 4 faiz uygulanmasına karar verildi. Esnaf ve sanatkârın 3 aylık bu ertelemeden yararlanabilmesi için yine 4 yıl süreyle çalışanlarını işten çıkarmayacağını taahhüt etmesi gerekecek.

YILLIK FAİZ YÜZDE 4

Dünkü yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, esnaf ve sanatkârların Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı kooperatifler aracılığıyla kullandıkları düşük faizli kredi borçlarına ikinci erteleme geldi. İlk erteleme 25 Mart’ta, 1 Nisan-30 Haziran dönemine ait ödemelere gelirken; dünkü erteleme 30 Haziran 2020 ve öncesi Halkbank’tan kullanılan, ödemesi 1 Temmuz-30 Eylül 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak düşük faizli kredileri kapsıyor. Söz konusu borçlar 3 ay süreyle, yıllık yüzde 4 faizle ertelenecek. Ertelenen miktar ise kalan taksitlere eşit olarak eklenecek. Esnaf ve sanatkârın bu fırsattan yararlanması nedeniyle Halkbankası’nın uğrayacağı zararı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek.

4 BİN TL TAKSİT

TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla 4 yıl vadeli olarak esnaf ve sanatkâra kullandırılan düşük faizli kredilerin toplam tutarının 40 milyar lira civarında olduğunu söyledi. Koronodan sonraki ilk ertelemede kredi taksitlerinin 3 ay süreyle ertelendiğini, bunun ikinci erteleme olduğunu belirten Akgül, bu ertelemeden toplamda 600 bin civarında esnaf ve sanatkârın yararlanabileceğini belirtti. İkinci ertelemede yıllık yüzde 4 faiz işletileceğini ancak bunun kredi miktarına göre 100 ila 200 lira gibi düşük bir rakama tekabül edeceğini ifade eden Akgül, “Bunu da kalan taksitlere yayacakları için önemli bir meblağ oluşturmaz. Bu yaklaşık 4 bin liralık bir taksitin ötelenmesi anlamına geliyor” dedi.

TOPARLANMA BAŞLADI

Esnafın korona sürecinde büyük sıkıntı yaşadığını hükümetin sağladığı kolaylıklarla ayakta kalmaya çalıştığını anlatan Abdülkadir Akgül, “Bu pandemi döneminde kimse çalışamadı. Bu can suyuyla ayakta kaldık. Yeni kredi ertelemesi de işçi çıkarmama koşuluyla veriliyor ki birer kişi çalıştırsalar en az 600 bin çalışan anlamına gelir. Zaten işlerin büyük bölümünde toparlanma var. Servisçiler, taşımacılar, okul kantincilerindeki sıkıntılar ise devam ediyor” dedi. Akgül, bu süreçte yine hükümetin sağladığı 25 bin liralık nakit kredi desteğinden ise 700 bin esnafın yararlandığını, 17 milyar civarındaki bu kredinin 6 ay ödemesiz 36 ay vadeyle verildiğini anımsattı.