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40 milyar dolarlık satın almada önemli gelişme! ABD'li şirket tepkilere dayanamadı

#Nvidia#Arm#Softbank
40 milyar dolarlık satın almada önemli gelişme ABDli şirket tepkilere dayanamadı

Kaliforniya merkezli Nvidia ve Arm arasındaki satın alma anlaşmasında işler kızıştı. Tepkiler ve soruşturma gölgesindeki satın alma çabalarına Nvidia son verdi.

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Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia, 2020 yılında bir başka üretici olan Arm'ı satın alacağını duyurmuştu. Satın alma anlaşmasının duyurulmasının ardından ciddi tartışmalar meydana gelmişti. Tartışmanın en önemli sebebi ise tekelleşmeydi... 

40 milyar dolar değerindeki Nvidia Arm anlaşması neredeyse 1 buçuk yılın ardından iptal edildi ve Nvidia masadan kalktı. 

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HALKA ARZ PLANI

Japon Softbank Group, Nvidia’nın çip üreticisi Arm’ı satın alma planından vazgeçmesinin ardından Arm’ı halka arz etmeyi planladığını açıkladı.

Japon şirket, halka arzı Mart 2023’te sona eren mali yılda gerçekleştirmeyi hedefliyor.

40 milyar dolarlık satın almada önemli gelişme ABDli şirket tepkilere dayanamadı

ABD'DEN DAVA ŞOKU

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Arm'ın satışı İngiltere ve AB'nin dışında ABD'de de tartışmalara sebep olmuş hatta ABD'deki Federal Ticaret Komisyonu anlaşmanın yapılmaması için dava açmıştı. Anlaşmanın bozulmasıyla Softbank, Nvidia'dan 1.25 milyar dolar cayma bedeli alacak. 

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SOFTBANK DA ETKİLENDİ

Arm’ın Nvidia’ya satışının iptal edilmesi teknoloji piyasasındaki çöküşten zarar gören Softbank Kurucusu Masayoshi Son için son darbe oldu. Start up’lara büyük yatırım yapan Japon milyarder, Didi Global ve DoorDash gibi firmaların pandemi kaynaklı düşüşlerinden olumsuz etkilenmişti. 

Softbank hisseleri 2021’de yüzde 33 düşerek 2006’dan beri en kötü performansı kaydederken bu yıl da yaklaşık yüzde 2 geriledi.

 

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#Nvidia#Arm#Softbank

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