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40 İTÜ Çekirdek girişimi 71 milyon dolar yatırım aldı

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#İTÜ Çekirdek#Yatırım#Yazılım Girişimleri
40 İTÜ Çekirdek girişimi 71 milyon dolar yatırım aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 07:00

İTÜ Çekirdek bünyesindeki 40 girişim, yılın ilk yarısında 71 milyon dolarlık yatırım aldı. Her yıl 500’den fazla girişimi kabul eden İTÜ Çekirdek’te yılın ilk yarısında yatırım alanların yüzde 85’ini yazılım girişimleri oluşturdu. Bugüne kadar desteklenen girişimcilerin toplam değerlemesi ise 3 milyar doları geçti.

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Girişimlerin hem Türkiye’den hem de farklı ülkelerden yatırım aldığını belirten İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “Bu yıl TÜBİTAK’ın BİGG programının ödülünü hibeden yatırıma çevirmesi ile yatırım ekosisteminde BİGG girişimcileri kendini gösterdi. Girişimcilerimizden 20’si yatırımlarını TÜBİTAK BİGG Fonu’ndan aldı. İkisi Kitlesel Fonlama ile turunu tamamladı. Geri kalan 18 girişimden ikisi CVC, ikisi kurumsal ve diğer 14’ü ise VC ve melek yatırımcılardan yatırımlarını aldılar” dedi.

Yatırım alan girişimlerin dokuzunun sağlık teknolojileri ve yaşam bilimleri alanında olduğunu söyleyen Dikbaş, şu bilgileri verdi: “Altı girişim enerji sektörü, beşi otomotiv teknolojileri ve beşi de eğitim sektörü odaklı. Geri kalan 15 girişimimiz ağırlıklı olarak fintek, insurtech, cleantech, gıda teknolojileri ve e-ticaret alanlarında çalışmalarına devam ediyor. İTÜ ARI Teknokent’in kapısından giren yerel ve global tüm girişimcilerin her adımında yanlarındayız. Her girişimciye kapılarımızı ardına kadar açıyor, başarıları daha ileriye birlikte taşıyoruz.”

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#İTÜ Çekirdek#Yatırım#Yazılım Girişimleri

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