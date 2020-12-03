Toplam 55 türbinden oluşan 4 yeni rüzgâr enerjisi santralı 2021’de tam kapasite çalışmaya geçtiğinde 200 MW güce ulaşacak. Türkiye’nin rüzgâr haritasını çok iyi analiz ettiklerini ve 55 milyon dolar yatırımla Van’da kurdukları santralla Doğu Anadolu’nun rüzgâr enerjisi potansiyeline bugüne kadarki en büyük yatırımı yaptıklarını vurgulayan FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin “Toplam 220 milyon dolar yatırımla hayata geçen ve ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan bu 4 projeyi, son dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltan olumlu gelişmelerin bir parçası olarak görüyoruz” diye konuştu.

KARBON AZALTIMI

Devreye alınan dört projenin, karbon azaltımına da katkı sağlayacağını belirten Özyeğin “Bugüne kadar 154 türbin ile her yıl 685 bin ton karbon azaltımı yaptık. Yeni rüzgâr enerjisi santrallarımız tam kapasite çalıştığında karbon azaltımımız yıllık toplam 1 milyon 65 bin tona yükselecek. Bu da 563 bin hektar orman arazisinin karbon azaltım performansına denk gelecek” dedi.