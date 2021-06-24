4 ülkeyle swap görüşmesi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan zorunlu karşılık ve swap mesajı geldi. Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği’ni (TBB) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Kavcıoğlu, görüşmede, küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Reuters’ın haberine göre Kavcıoğlu toplantıda, sıkı para politikasının devam edeceği mesajını verdi. TBB üyesi bankaların genel müdürleriyle yapılan toplantıda Kavcıoğlu, TL’nin değerinin korunması için önümüzdeki dönemde bankalarla işbirliği içinde çalışacağı mesajını verdi.

Kavcıoğlu, TL’nin itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek, zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapılabileceği ve TL’nin değerinin korunması için gereken politika adımlarının atılacağı mesajı verdi. Kavcıoğlu toplantıda yeni swap anlaşmaları için 4 ülke merkez bankası ile görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin çok iyi noktaya geldiğini belirtti. Kavcıoğlu, rezervlerin güçlendirilmesi hedefine bağlı oldukları mesajı vurguladı.

ANA ARAÇLARA YARDIMCI

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, Kavcıoğlu’nun toplantıda TL’nin değerini korumak için gerekli adımları atmaya söz verdiğini bunun sıkı para politikasıyla uyumlu bir söylem olduğunu belirterek, “MB, son PPK toplantısında sıkı para politikası vurgusuna yeniden referans vermişti. Halen, enflasyon üzeri faiz uygulaması taahhüdü itibariyle faizlerin birkaç ay daha mevcut seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Kavcıoğlu, ekonomistlerle yaptığı son toplantıda erken gevşeme yapmayacaklarını belirtmişti. Zayıf lira ve emtia fiyatlarının enflasyon üzerinde yarattığı riskler nedeniyle Merkez Bankası, şahin bir duruş sergilemek durumunda” değerlendirmesini yaptı. Kavcıoğlu’nun zorunlu karşılıklarda (ZK) değişiklik yapabileceğine yönelik sinyali için de Erkan, “Zorunlu karşılıkların para politikasındaki etkinliğini artırmakla alakalı bir durum olduğunu düşünebiliriz.

Sıkılaştırıcı para politikası düzlemine uyumlu bir şekilde ZK oranlarının artmasını bekleyebiliriz. ZK’ların para politikasındaki temel fonksiyonunun ise (ana araçlara yardımcı) olduğunu hatırlatmak isteriz” yorumunu yaptı.

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