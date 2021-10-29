4 Temel eğitim okulunun genel onarımı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
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