4 saat 18 dakikalık zirve... Dönem arkadaşını kapıda karşıladı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmelerle başlayan normalleşme sürecinin önemli adımlarından biri de dün atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP’nin “Gölge Hazine ve Maliye Bakanı” olarak nitelendirilen Prof. Dr. Yalçın Karatepe ile bir araya geldi. Şimşek’in bakanlığın kapısında karşıladığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (Mülkiye) dönem arkadaşı Karatepe ile görüşmesi 4 saat 18 dakika sürdü. Karatepe, kritik görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Dört taleple gittiği bu görüşmenin sonunda bir değişim iradesi göremediğini” söyleyerek özetle şu mesajları verdi:

ŞİMŞEK’E 4 TALEPLE GİTTİ

“Biz iktidarın, milletin yaşadığı ekonomik yıkımdaki sorumluluğa ortak olacak değiliz. Yine iktidarın bundan sonra yapacaklarına bir kredi açacak da değiliz. Biz temsil ettiğimiz kitlelerin haklarını savunmak, toplumun acil sorunlarını bizzat muhatabına iletmek ve bedelini ödeyenin vatandaş olmaması için bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Yapıcı muhalefet anlayışıyla daha önce kamuoyuna söylediğimiz şeyler paylaştık. Asgari ücret ve emekli aylıklarında artış, tarımsal destek, vergi adaletsizliğinin giderilmesi. Bu dört taleple görüşmeye gittik ama 4 saatlik görüşme sonunda bir değişim iradesi göremedik.

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VERGİDE ADALET ÖNERİSİ

Asgari ücrete ara zam yapılmamasını şiddetle reddediyoruz. Emekli aylıklarına enflasyon kadar zammın yeterli olmadığını, refah payı da eklenmesi gerektiğini söyledik. Memur ve memur emeklisi maaşlarında yüzde 20’lik artışın yeterli olmadığını ilettik. Memur ve emekli aylıklarına seyyanen zam istedik. Buğday ve çay için açıklanan alım fiyatlarının düşük olduğunu kendilerine ilettik. Düşük gelirli vatandaşlarımız üzerindeki vergi yükünün çok ağır olduğunu ifade edip, bazı önerilerde bulunduk. Vergi dilimlerinin belirlenmesinde asgari ücretin düşülmesi gerektiğini söyledik. Verginin yüksek gelir gruplarından yüksek oranda alınması gerektiğini, konunun takipçisi olacağımızı beyan ettik. Düşük gelir gruplarının çok sık kullandığı kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarında aylık yüzde 5’lik çok yüksek faiz uygulanıyor. Bu faize ek olarak yüzde 30’luk vergi alınıyor. Bu kabul edilemez dedik ve bu verginin sıfırlanmasını talep ettik. KÖİ projelerindeki şirketlerin gerçek anlamda vergilendirilmesi gerektiğini, bu şirketler matrahsız iken vergi oranını 5 puan artırmanın sonuç vermeyeceğini belirttik.”

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ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ İZLENİMİ ALMADIK

Görüşmede TÜİK için bağımsız danışma kurulu kurulmasını önerdiklerini belirten Prof. Dr. Karatepe, verilere ilişkin tereddütlerin kalkması adına bunun yapılması gerektiğini vurguladı. Karatepe, “Yurtdışı çıkış harcının alınmaması gerektiğini söyledik ama somut bir yanıt alamadık. Tasarıyla ilgili çalışmayı henüz tamamlamadıklarını sanıyorum. Bakan Şimşek anlattıklarımızı dinledi, bazı konularda kendisi de görüşlerini iletti ancak ben bunlara katılmadığımı ifade ettim. Asgari ücretin artırılacağı konusunda bir izlenim edinmedim. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Prof. Dr. Karatepe, Şimşek ile görüşmeye devam edip etmeyecekleri yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı: “Atacakları adımlara bağlı. Biz görüştük, bir bakalım ne yapıyorlar değil, masada da varız aynı anda alanda, sokakta, mitingde, Meclis’te de varız. Müzakare ile mücadele birbirinin alternatifi değil.”